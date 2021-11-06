"Алло, сенаторе?" Чому Меган Маркл обдзвонює політиків у США

1 година тому

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Герцогиня Сассекська отримала свій королівський титул не від Америки, але це не завадило їй взяти участь у політичних дебатах, що розгорнулися у США навколо відпусток з догляду за дитиною.

Як повідомляється, цього тижня Меган звернулася до сенаторів-республіканців, щоб пролобіювати оплачувану сімейну відпустку, яка стала каменем спотикання у великому законопроєкті про витрати бюджету.

Сенаторка від Республіканської партії від штату Мен Сюзан Коллінз не очікувала дзвінка, повідомила в п'ятницю її речниця BBC.

Герцогиня зателефонувала також Шеллі Мур Капіто з Західної Вірджинії, пише Politico.

Сенаторка Коллінз, судячи з усього, не оцінила королівське втручання.

"На мій подив, вона зателефонувала мені на мою приватну лінію і представилася як герцогиня Сассекська, що досить іронічно", — сказала Коллінз Politico.

"Мені було приємно з нею поговорити. Але мене більше цікавить, що про це говорять жителі штату Мен".

Сенаторка Капіто розповіла Politico, що отримала дзвінок, коли їхала в машині. Побачивши заблокований номер, Капіто подумала, що це сенатор від Демократичної партії Джо Манчін, також представник Західної Вірджинії.

"Я в своїй машині. Я за кермом. Там написано, що ідентифікатор абонента заблоковано. Чесно кажучи... Я думала, що це сенатор Манчін. Його дзвінки зазвичай заблоковані. Але вона каже: "Сенатор Капіто?" Я сказала: "Так". А вона сказала: "Це Меган, герцогиня Сассекська", — розповіла пані Капіто.

Як повідомляється, номери сенаторів Меган отримала від представниці демократів: сенаторки від Нью-Йорка Кірстен Гіллібранд.

Пані Гіллібранд активно виступає за те, щоб додати оплачувану сімейну відпустку до законопроєкту про витрати, який зараз розглядається в Конгресі.

Представники сенаторки Гіллібранд, сенаторки Капіто та герцогині не відповіли на запит ВВС щодо коментарів.

У середу демократи вирішили додати оплачувану сімейну відпустку до законопроєкту про соціальні витрати та політику в сфері клімату на 1,48 трлн доларів. Такий крок, безсумнівно, зіткнеться з сильним спротивом, особливо з боку республіканців і деяких поміркованих демократів.

США - єдина багата країна, у якій немає національної програми оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.

Лише 21% працівників США мають доступ до оплачуваної сімейної відпустки через своїх роботодавців.

Це питання, ймовірно, близьке серцю герцогині. Минулого місяця мати двох дітей опублікувала на сайті PaidLeaveforAll.org листа до Конгресу з закликом запровадити оплачувану сімейну відпустку в США.

"Я пишу вам у цей надзвичайно важливий час — як мама — щоб виступити за оплачувану відпустку, — написала вона. - Мама чи батько, які працюють, стикаються з дилемою: бути поряд чи бути з грішми. Жертва тим і іншим обходиться дорогою ціною".

Традиційно очікується, що члени британської королівської сім'ї залишаються політично нейтральними.

Герцог і герцогиня Сассекські, які залишили обов'язки старших членів королівської сім'ї в березні 2020 року, живуть у Каліфорнії.