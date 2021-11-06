У Сьєрра-Леоне посеред столиці вибухнув бензовоз. Близько ста людей померли

1 година тому

Автор фото, PRESIDENT JULIUS MAADA BIO/ TWITTER

Щонайменше 91 людина загинула в Сьєрра-Леоне внаслідок вибуху бензовозу.

Вибух стався внаслідок зіткнення бензовоза з вантажівкою у столиці країни, місті Фрітаун, у п'ятницю близько 22:00 за місцевим часом.

Число жертв найближчим часом може зрости. Влада Сьєрра-Леоне заявила, що в морг доставили понад 90 тіл.

Раніше мер столиці Івонн Акі-Сав'єрр заявила, що жертвами вибуху могли стати понад 100 людей.

За даними агентства Reuters, до лікарень Фрітауна поклали близько 100 постраждалих.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, бензовоз зіткнувся із вантажівкою на жвавому перехресті у житловому кварталі. В результаті ДТП стався витік палива, і люди, які були поряд з бензовозом, кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент пролунав вибух.

ЗМІ уточнюють, що аварія сталася поряд із місцем, де мешканці району зазвичай збираються, щоб купити бензин на розлив. Поруч із місцем ДТП також розташований супермаркет.