В Україну доставили ще 3 млн доз вакцини Moderna

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У неділю Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,93 доз мРНК вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Ці вакцини Україна отримала у рамках глобальної ініціативи COVAX, отже вони обійшлися державі безкоштовно, повідомляє ЮНІСЕФ.

Загалом у рамках COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив до країни понад 7,4 млн доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

"Наразі 11 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Сьогодні вакцинація - це у першу чергу відповідальність кожного перед собою та оточуючими. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У ЮНІСЕФ зазначають, що вакциновані у п'ять разів рідше заражаються та мають більш ніж у десять разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені.

"Вакцинація - єдиний спосіб захистити життя від COVID-19, і я закликаю всіх українців скористатися цим захистом, - заявив Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. - Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди".

У жовтні-листопаді в Україні фіксують рекордно високий рівень нових заражень та смертей від коронавірусу.

В останні дні щодня в середньому фіксують понад 20 тис. нових випадків ковіду на добу та приблизно 700 смертей.

Вакцинуватися від COVID-19 в Україні можуть усі дорослі та діти від 12 років.

Передусім МОЗ закликає вакцинуватися людей з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинне захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітних жінок, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання.

Єдине справжнє протипоказання до щеплення від COVID-19 - анафілактичний шок на першу дозу вакцини, застерігають у ЮНІСЕФ.