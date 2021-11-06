У стіні Нью-Йоркського театру знайшли голого чоловіка. Він пробув там два дні

1 година тому

Автор фото, Syracuse Fire Department Підпис до фото, Щоб витягти чоловіка, пожежникам довелося розбити стіну і плитку

В будівлі американського театру чоловік впав у технічну нішу стіни, але назад вибратися не зміг. Інцидент стався у місті Сірак'юс, штат Нью-Йорк.

Хтось у будівлі почув стукіт у стіну і благання про допомогу, після чого викликали пожежників.

Вважають, що чоловік перебував у ніші два дні.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, рятувальники пробили стіни театру і знайшли його оголеним.

Наразі йому надають медичну допомогу у місцевій лікарні.

Незрозуміло, як чоловік опинився у технічному приміщенні.

У розмові з місцевим агентством новин Syracuse.com директор театру Майк Інтаглієтта сказав, що на початку тижня бачили, як невідомий чоловік блукав будівлею театру.

Працівники припустили, що він пішов.

"Я не знаю, заходив він, щоб зігрітися, чи в туалет. Я не знаю", - додав Інтаглієтта.

Джон Кейн, заступник начальника пожежної служби Сірак'юс, повідомив місцевим ЗМІ, що чоловік два дні ховався у підвалі й опинився у пастці після того, як впав за стіну, що відокремлює чоловічі туалети.

Поліція заявила, що він, схоже, страждає на психічне захворювання, тому йому навряд чи висунуть звинувачення.