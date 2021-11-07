Втеча з літака. Мігранти організували екстрену посадку, щоб потрапити в Іспанію

21 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Група марокканців змусила на кілька годин закрити аеропорту іспанської Пальма-де-Майорки - вони втекли з літака прямо на льотному полі. Понад половину з них досі не знайшли.

Цей інцидент трапився у п'ятницю, але іспанська преса розповіла про нього наступного дня. Група пасажирів рейсу Касабланка-Стамбул спочатку, судячи з описаних обставин, під хибним приводом змусила літак здійснити екстрену посадку, а потім здійснила втечу.

Втім, поліція наразі з'ясовує достеменно, чи це була запланована авантюра, чи спонтанна спроба нелегально проникнути в країну Євросоюзу.

Лайнер компанії Air Arabia Maroc, що летів з Касабланки до Стамбула, запросив термінову посадку в аеропорту Пальма-де-Майорки, повідомивши, що один із пасажирів впав у діабетичну кому.

Коли літак сів, і екіпаж відчинив двері медикам, два десятки пасажирів вискочили і розбіглися льотним полем, а потім перелізли через огорожу аеропорту.

Поліція пізніше знайшла і затримала дев'ятьох з 21 пасажира, що втекли, але 12 людей вдень у суботу ще не знайшли.

Тим часом пасажира, який нібито впав у кому, доставили до лікарні і з'ясували, що він здоровий. Його відразу заарештували за спробу нелегально проникнути в країну. При цьому ще один пасажир, який супроводжував "хворого", також встиг зникнути.

Як повідомляє видання Majorca Daily Bulletin, одного з тих, кого спіймали, знайшли на шосе - він йшов від Пальма-де-Майорки у бік міста Манакор.

Унікальний випадок

Ще одного пасажира затримали на борту за агресивну поведінку. Таким чином, загальна кількість учасників інциденту становила 24 особи.

Аеропорт Пальма-де-Майорки був закритий чотири години, через що близько 60 внутрішніх та міжнародних рейсів затримали або перенаправили до інших аеропортів.

Представниця уряду Іспанії на Балеарських островах Айна Кальво сказала, що нічого подібного в іспанських аеропортах ще не було.

Рейс Air Arabia Maroc з пасажирами, що залишилися, пізніше вилетів до пункту призначення.