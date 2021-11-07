У тисняві на концерті в Техасі загинули люди. Поліція почала розслідування

18 хвилин(и) тому

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Поліція Г'юстона, штат Техас, відкрила кримінальне розслідування за фактом смертей на фестивалі Astroworld у п'ятницю.

Щонайменше вісім людей загинули, а десятки постраждали в результаті тисняві, яка виникла у ніч відкриття музичного фестивалю у Г'юстоні.

Жертвам було від 14 до 27 років. Очікують, що імена деяких з них назвуть у неділю.

Поліція також перевіряє повідомлення про те, що хтось із присутніх вводив людям наркотики.

Інцидент почався близько 21:15 у п'ятницю за місцевим часом (04:15 за Києвом у суботу) - коли натовп почав тиснути до сцени під час виступу репера Тревіса Скотта, виникла паніка.

Люди у тисняві почали зазнавати травм, паніка наростала, і персонал, який надавав першу допомогу, втратив контроль над ситуацією. Близько 300 людей отримали травми, такі як порізи та синці.

До розслідування трагедії залучили відділи з питань убивств і наркотиків, також поліція переглядатиме відео з місця події, щоб з'ясувати причини тисняви та те, що завадило людям утекти.

Кілька відвідувачів концерту довелося приводити до тями за допомогою ліків від передозування наркотиками, зокрема охоронця, у якого, за словами поліції, був слід від ін'єкції.

"У нас є свідчення офіцера безпеки... про те, що він намагався стримати або схопити громадянина, і відчув укол у шию", - сказав начальник поліції Г'юстона Трой Фіннер.

"Коли його оглядали, він втратив свідомість, - додав він. - Його привели до тями, і медичний персонал помітив слід, схожий на слід від уколу, який можна отримати, якщо хтось спробує зробити ін'єкцію".

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У своїй першій заяві після інциденту у Твіттері Тревіс Скотт подякував поліції та екстреним службам і сказав, що "співпрацюватиме з громадою Г'юстона, щоб зцілити та підтримати сім'ї, які цього потребують".

Пізніше він опублікував відеозвернення в Інстаграмі, в якому закликав усіх, хто має інформацію про інцидент, звертатися до органів влади.

Репер, справжнє ім'я якого Жак Вебстер, зробив великий прорив у 2013 році й відтоді отримав вісім номінацій на премію "Греммі". У нього є дитина від знаменитої світської левиці Кайлі Дженнер, яка також була серед 50 000 відвідувачів концерту.

У 2018 році він визнав себе винним у громадських заворушеннях після того, як його звинуватили в тому, що він заохочував людей іти на сцену на концерті в американському штаті Арканзас.

Згідно з місцевою газетою, Тревіс Скотт також заплатив майже 7000 доларів двом людям, які сказали, що отримали поранення під час інциденту.

Відчуття приналежності стало смертельним

Анхеліка Касас, BBC News, Г'юстон

Ніч не мала завершитися таким чином. Сьогодні вулиці, прилеглі до місця проведення фестивалю Astroworld, досі переважно закриті, а саме воно майже порожнє, за винятком персоналу та великої кількості поліції.

Едвард, 25-річний уродженець Г'юстона і давній шанувальник Тревіса Скотта, відвідав п'ятничний виступ та обидва попередні фестивалі Astroworld.

Він був прямо посеред натовпу, коли, за його словами, ситуація стала жахливою. Тиснява виникла за лічені хвилини, й відвідувачі концерту у відчаї намагалися втекти.

"Мене особисто дівчина схопила й тримала мертвою хваткою, - сказав він. - Мені довелося її заспокоїти, бо вона буквально думала, що ось-ось помре".

Едвард каже, що закрив її від натовпу руками, щоб вона могла перевести дихання. Він зміг витягнути її з натовпу у безпечне місце. Виходячи, він бачив непритомних людей, деяких із них вже реанімували.

Інший учасник подій, Енді Пачеко, зняв момент, коли відвідувачка концерту Шонна Фейт, відчайдушно благаючи про допомогу, піднялася на платформу, де стояв оператор, щоб попросити його зробити щось із тиснявою. Вона хотіла, щоб оператор викликав поліцію або медиків. Але її прохання про допомогу було марним.

Пізніше Фейт написала в інтернеті, що їй заледве вдалося утекти, оскільки тиснява ставала дедалі інтенсивнішою.

Їй з подругою вдалося вибратися з натовпу, і вона намагалася організувати допомогти іншим.

Люди приходять на такі фестивалі, щоб утекти від реальності і відчути, що вони належать до музичної спільноти. У п'ятницю ввечері це відчуття приналежності стало смертельним.