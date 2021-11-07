Дрон-камікадзе намагався вбити прем'єра Іраку

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через кілька годин після атаки дрона прем'єр аль-Кадімі записав відеозвернення і повідомив, що залишився живим та неушкодженим

Дрон-камікадзе, начинений вибухівкою, у ніч проти неділі атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадімі, повідомили в іракській армії. Сам прем'єр не постраждав, але його охоронці отримали поранення.

Як оголосили іракські військові, замах на прем'єра скоїли за допомогою атаки безпілотника на його резиденцію у т.зв. "зеленій зоні" у Багдаді.

Аль-Кадімі оголосив в офіційному акаунті у Twitter, що він живий і здоровий.

"Зі мною все добре, слава Аллаху, і я закликаю всіх до спокою та стриманості заради Іраку", - йдеться у дописі.

Через кілька годин у Twitter прем'єра з'явилося і коротке відеозвернення.

Іракське агентство Шафак повідомляє з посиланням на джерела в спецслужбах, що внаслідок замаху поранено трьох охоронців прем'єра.

Два представники уряду Іраку підтвердили агентству Reuters, що в резиденції прем'єра стався щонайменше один вибух і що сам прем'єр живий. Імена цих співрозмовників агентство не називає.

У "зеленій зоні" Багдада, яку суворо охороняють, розташовані урядові установи та іноземні посольства.

Дипломати, які живуть у "зеленій зоні", сказали агентству Reuters, що чули вибухи та стрілянину.

Відповідальність за замах поки що ніхто на себе не взяв.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Наслідки атаки

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA Підпис до фото, Наслідки атаки

Конфлікт із проіранськими силами

В останні тижні в Іраку розгортається конфлікт через парламентські вибори 10 жовтня.

Альянс "Фатх" - політичне крило кількох проіранських збройних угруповань - за попередніми даними отримав на цих виборах лише 15 із 329 депутатських мандатів. До того вони мали 48 місць у парламенті.

Члени альянсу звинуватили владу на чолі з Мустафою аль-Кадімі у підтасовуванні результатів виборів, і сотні прихильників цього об'єднання почали проводити акції протесту біля "Зеленої зони".

У п'ятницю там відбулися зіткнення демонстрантів із поліцією і один із учасників акції загинув, а 125 людей з обох боків було поранено.

Остаточні підсумки виборів мають оголосити найближчими тижнями.

Держдеп засуджує

Офіційний представник Держдепартаменту США назвав спробу замаху на іракського прем'єра "очевидним терористичним актом".

"Ми з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр залишився неушкодженим. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був ударом, націленим у серце іракської держави", - заявив Нед Прайс.

Речник Держдепартаменту додав, що США підтримують зв'язок зі спецслужбами Іраку та запропонували допомогу у розслідуванні.