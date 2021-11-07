Дрон-камікадзе намагався вбити прем'єра Іраку
Дрон-камікадзе, начинений вибухівкою, у ніч проти неділі атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадімі, повідомили в іракській армії. Сам прем'єр не постраждав, але його охоронці отримали поранення.
Як оголосили іракські військові, замах на прем'єра скоїли за допомогою атаки безпілотника на його резиденцію у т.зв. "зеленій зоні" у Багдаді.
Аль-Кадімі оголосив в офіційному акаунті у Twitter, що він живий і здоровий.
"Зі мною все добре, слава Аллаху, і я закликаю всіх до спокою та стриманості заради Іраку", - йдеться у дописі.
Через кілька годин у Twitter прем'єра з'явилося і коротке відеозвернення.
Іракське агентство Шафак повідомляє з посиланням на джерела в спецслужбах, що внаслідок замаху поранено трьох охоронців прем'єра.
Два представники уряду Іраку підтвердили агентству Reuters, що в резиденції прем'єра стався щонайменше один вибух і що сам прем'єр живий. Імена цих співрозмовників агентство не називає.
У "зеленій зоні" Багдада, яку суворо охороняють, розташовані урядові установи та іноземні посольства.
Дипломати, які живуть у "зеленій зоні", сказали агентству Reuters, що чули вибухи та стрілянину.
Відповідальність за замах поки що ніхто на себе не взяв.
Конфлікт із проіранськими силами
В останні тижні в Іраку розгортається конфлікт через парламентські вибори 10 жовтня.
Альянс "Фатх" - політичне крило кількох проіранських збройних угруповань - за попередніми даними отримав на цих виборах лише 15 із 329 депутатських мандатів. До того вони мали 48 місць у парламенті.
Члени альянсу звинуватили владу на чолі з Мустафою аль-Кадімі у підтасовуванні результатів виборів, і сотні прихильників цього об'єднання почали проводити акції протесту біля "Зеленої зони".
У п'ятницю там відбулися зіткнення демонстрантів із поліцією і один із учасників акції загинув, а 125 людей з обох боків було поранено.
Остаточні підсумки виборів мають оголосити найближчими тижнями.
Держдеп засуджує
Офіційний представник Держдепартаменту США назвав спробу замаху на іракського прем'єра "очевидним терористичним актом".
"Ми з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр залишився неушкодженим. Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був ударом, націленим у серце іракської держави", - заявив Нед Прайс.
Речник Держдепартаменту додав, що США підтримують зв'язок зі спецслужбами Іраку та запропонували допомогу у розслідуванні.
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