Трагедія у гірському поході. Як через самогубство українці застрягли в Туреччині

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Ірина Громико

Семеро українських туристів вже кілька тижнів не можуть залишити Туреччину після того, як один з учасників їхньої похідної групи вчинив самогубство.

Інформацію про це BBC News Україна повідомила учасниця похідної групи з Запоріжжя Ірина Громико.

За її словами, група українських туристів прибула до Туреччини 15 жовтня, щоб пройти популярною Лікійською стежкою. Проте ще до початку походу, 17 жовтня, один з учасників групи вчинив самогубство.

Понад 12 годин тривали допити учасників групи і після цього суд заборонив сімом українцям залишати Туреччину до завершення судово-медичної експертизи.

Пізніше вони з'ясували, що є не свідками у справі, а підозрюваними, каже Ірина.

Члени групи не можуть виїхати в Україну, на всьому економлять, в них закінчуються гроші, а дехто може втратити роботу.

"Нам ніхто не каже конкретну дату. Може тиждень, а може місяць. У суботу я зробила допис у Facebook, щоб хоч якось вплинути та пришвидшити", - каже Ірина Громико.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі BBC News Україна підтвердив інформацію про застряглих в Туреччині українців. І зазначив, що дипломати працюють, щоб пришвидшити повернення українських громадян додому.

Як це сталося?

Ірина Громико повідомила BBC News Україна, що трагедія сталася на пляжі біля Олюденіза.

Один з учасників групи перебував в складному психологічному стані, не спав, постійно дзвонив друзям та родичам.

Інші туристи це помітили і намагалися не випускати його з поля зору, але в один момент чоловік відокремився від групи і встромив собі ніж в сонну артерію.

Ще живим його забрали до лікарні, де він помер.

"Був російськомовний свідок трагедії. Не член нашої групи, який казав, що все бачив на власні очі, але поліція не взяла в нього ані показань, ані контактні дані", - зазначає вона.

Тіло українця повернули до України і 22 жовтня поховали.

Автор фото, Ірина Громико

За словами Ірини Громико, спочатку туристам обіцяли завершити слідство за один тиждень, потім за два, а потік строк став невизначеним.

До українського консульства вони звернулися наступного дня після суду за порадою турецьких правоохоронців. Ті сказали дізнаватися за перебігом справи через запити з боку українського консула.

"У консульстві нам нічим не допомогли, тільки порадили адвоката, яка живе в іншому місті. І лише для того, щоб приїхати до Фетхіє, де розташований суд, вона просила 250 доларів", - каже Ірина Громико.

За її словами, останні три тижні туристам допомагали учасники групи "Українці у Фетхіє". Вони намагалися допомогти з перекладом і дізнатися про хід справи через знайомих серед турецьких правоохоронців.

26 жовтня туристи не змогли повернутися до України, як було заплановано, через те, що не можуть залишити країну на час проведення слідства.

"Тільки вчора після публікації у Facebook нам подзвонили з консульства і запитали номер справи, обіцяли з понеділка робити запити до суду. І сьогодні ще один дзвінок був", - каже Ірина Громико.

Вона зазначає, що вдома на неї чекає донька та мати похилого віку, тому не може собі дозволити кілька місяців перебувати в Туреччині, чекаючи висновків слідства.

"Я вже взяла відпустку за власний рахунок і можу втратити роботу. Для мене це дуже критично", - каже Ірина Громико.

Що кажуть в МЗС?

Автор фото, УНІАН

"Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв'язок із родичами загиблого та туристами", - повідомив BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, турецьке слідство розглядає версію самогубства.

"Водночас до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини", - пояснив дипломат.

Консули вже звернулися до турецьких партнерів "задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи", і надають консультації застряглим українцям, відзначає Олег Ніколенко.