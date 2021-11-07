Шевченко очолив італійський клуб Дженоа замість збірної України

1 година тому

Автор фото, Reuters

Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу Дженоа з міста Генуя. Про це клуб повідомив на офіційній сторінці в Twitter.

Дженоа є одним з найстаріших футбольних клубів Італії. Минулого сезону він зайняв 11 місце в італійській серії А.

Команда 9 разів вигравала чемпіонат Італії, але востаннє це було у 1924 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тепер за роботою Шевченка пильно стежитимуть фани "Дженоа"

Завершення контракту зі збірною

У серпні Андрій Шевченко повідомив про закінчення свого п'ятирічного контракту з Українською асоціацією футболу.

"Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди", - написав Шевченко у Facebook.

Автор фото, УНІАН

Для багатьох представників УАФ заява Шевченка була несподіваною й стала для них сюрпризом, який застав їх у відпустці.

ЗМІ повідомляли, що Шевченко не зміг домовитись з УАФ щодо оплати подальшої роботи у збірній. Але припускали, що вчорашня заява Шевченка - ще не остаточне рішення.

Після Євро-2020 Шевченко допускав продовження свого 5-річного контракту у збірній України.

"Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України", - додав Павелко.