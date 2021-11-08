Невакцинованих сьогодні почнуть відсторонювати від роботи. Перелік професій

58 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

З понеділка, 8 листопада, працівників деяких професій будуть відсторонювати від роботи, якщо вони не пройдуть вакцинацію. Без збереження зарплатні.

Такий наказ ухвалило Міністерство охорони здоров'я 4 жовтня.

На питання, чи можуть невакциновані вчителі не йти в понеділок на роботу, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відповів: "Так. Згідно чинного законодавства, вони будуть відсторонені".

Про це міністр сказав в ефірі програми "ТСН Тиждень" у неділю ввечері.

Коментуючи прохання профспілки працівників освіти і науки не відсторонювати від роботи невакцинованих вчителів, а дати їм ще місяць, міністр сказав: "Я мав велику дискусію минулого тижня з представниками профспілок, говорив з ними відверто... Профспілки хочуть право на роботу, а я хочу забезпечити право на життя".

З 8 листопада працювати без щеплень не зможуть:

Працівники усіх навчальних закладів

Працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів

Працівники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів

МОЗ нагадує, що працівники таких категорій "мають високий ризик захворіти на COVID-19", а "інфікування хоча б одного працівника несе ризик інфікування усіх інших".

МОЗ раніше оприлюднило інструкцію з відсторонення.

При цьому у МОЗ обіцяли, що з 8 листопада можна буде отримати документи, які доводять, що людина має протипоказання для щеплення. Також на цьому тижні обіцяли, що має запрацювати довідка, що людина перехворіла на ковід.

Кого не будуть відсторонювати?

Працівників, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19

Працівників, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19

Працівників, які мають медичні протипоказання до вакцинації. Відповідну довідку у сімейного лікаря можна буде взяти з 8 листопада.

Автор фото, УНІАН

Як невакцинованих будуть відсторонювати?

Керівник підприємства має проінформувати колектив про правові наслідки у випадку відмови або ухилення від щеплення.

Саме керівник має контролювати наявність обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 серед працівників та відсторонювати нещеплених.

Якщо працівник ухиляється або відмовляється від щеплення, то керівник має відсторонити його від виконання обов'язків. Для цього він складає відповідний акт.

Керівник підписує наказ або розпорядження про відсторонення таких працівників та інформує їх про рішення.

У МОЗ підкреслюють, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього відсутні правові підстави.

Як тільки працівник отримає принаймні одне щеплення, підстави для продовження його відсторонення зникають. У такому випадку його мають допустити до роботи.

Якщо під час перевірки виявиться, що на підприємстві працюють люди, які ухиляються від щеплення, відповідальні посадові особи будуть покарані відповідно до статті 44-3 кодексу про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей".

За порушення цієї статті для посадової особи передбачений штраф від 34 тисяч гривень.