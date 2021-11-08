Разумков створює в Раді власне об'єднання. Що це таке

1 година тому

Підпис до фото, Разумков ще не знає, де буде його новий кабінет

Ексголова Верховної Ради, депутат Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика".

Про це він написав у фейсбук.

"Щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об'єднання", - написав політик.

За його словами, звернення про створення міжфракційного об'єднання вже перебуває на розгляді керівництва парламенту.

Наступного пленарного тижня на засіданні мають офіційно оголосити про його створення.

У списках, які оприлюднив Разумков, 25 депутатів. Серед них сам Разумков, 19 членів фракції "Слуга народу", двоє від "Батьківщини", позафракційна Людмила Буймістер, які нещодавно виключили зі "слуг".

Автор фото, Фейсбук Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови парламенту.

Дмитро Разумков був ключовим членом команди Володимира Зеленського й був першим номером списку партії на виборах.

Але з часом офіс президента був все більше незадоволений його занадто самостійною поведінкою, тож його вирішили звільнити.

Після відставки соціологічні опитування показали Разумкову президентський рейтинг на рівні 5-8%. Його називають потенційним суперником Зеленського на наступних виборах президента.

Раніше експерти припускали, що Разумков може впливати у Раді на десятки депутатів.

Після звільнення з посади спікера партія "Слуга народу" погрожує позбавити Дмитра Разумкова мандата, адже той на посаді був позафракційним. А вихід з фракції - це підстава для позбавлення.

Це хоч і суперечливо з точки зору закону, проте партія може спробувати так вчинити.

Що це значить

Створення міжфракційного об'єднання депутатів - це іміджевий та політичний жест. На відміну від фракцій та груп з правами фракцій, таке об'єднання не має чітких прав та можливостей.

Міжфракційні об'єднання зазвичай схожі на клуби за інтересами чи земляцтва, куди можуть входити депутати з різних фракцій. Таких об'єднань у Раді дуже багато.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Разумков працював з Зеленським з жовтня 2018 року - зараз якраз третя річниця його приходу в команду Зеленського

Регламент Верховної Ради вказує, що депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, чи організаційного забезпечення їхньої роботи.

Про створення міжфракційного депутатського об'єднання оголошує головуючий на пленарному засіданні за поданням керівника такого об'єднання.

У випадку з об'єднанням пана Разумкова - це швидше політичний жест, що колишній спікер має певний вплив на значну кількість депутатів. Членство в таких об'єднаннях формально не має призводити до вигнання депутатів з фракції чи інших покарань з боку "Слуги народу".

Але, з політичної точки зору, входження до групи Разумкова депутатів фракції стане викликом для керівництва партії "Слуга народу".

Не виключено, що таке об'єднання - це прообраз та можливий кістяк майбутньої партії пана Разумкова.