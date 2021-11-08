У соцмережах пишуть про вбивство спортсмена через українську мову. Що відомо
У Києві вбили 27-річного спортсмена. Він отримав ножове поранення в серце.
Його батько - відомий на Запоріжжі бізнесмен Олег Балабатько - у фейсбуці пише, що вбивство сталося через мовний конфлікт.
Інформацію про вбивство на мовному грунті підхопили місцеві та загальноукраїнські ЗМІ, його масово поширювали у фейсбуці.
Проте у повідомленні виявилась суттєва неточність - що хлопця вбили у Кирилівці Запорізької області. Також наразі бракує доказів, що конфлікт стався через мову.
Але поліція повідомила BBC News Україна, що перевіряє мовний аспект вбивства.
Ніж в серце
Вбивство у районі Позняки у Києві сталось ще наприкінці минулого тижня.
"Між двома чоловіками виник раптовий конфлікт, під час якого один наніс іншому смертельне ножове поранення", - заявили у пресслужбі поліції.
Свідок, який викликав поліцію, розповів, що почув крики чоловіків, а потім побачив одного із них на землі.
Чоловік помер на місці. Підозрюваного майже відразу затримали. У нього вилучили доказ - ніж зі слідами крові.
Кримінальну справу відкрили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від семи до 15 років ув'язнення.
8 листопада Дарницький райсуд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Сварилися через мову?
Згодом у соцмережах з'явився допис запорізького бізнесмена Олега Балабатька про те, що його сина, 27-річного спортсмена Миколу Балабатька, зарізали "через мову".
За його словами, п'яному чоловіку з Луганщини не сподобалося, що син відповів українською мовою, викликав його на вулицю "поговорити".
Звідки ця інформація про конфлікт довкола мови в Олега Балабатька - поки що невідомо.
Пізніше він опублікував відео, де заявив, що його сина "вбили ні за що" і просив пробачення, що не зміг його захистити.
Олег Балабатько є власником готелю "Перлина прибою" на курорті Кирилівка у Запорізькій області. Він розповів, що його син Микола займався джиу-джитсу і є чемпіоном.
Звідки спочатку взялась інформація про вбивство у Кирилівці також невідомо.
Поліція поки що не має інформації, чи став причиною бійки мовний конфлікт.
"Слідчі відпрацьовують всі версії. Слова батька про мову візьмуть до уваги й теж відпрацюють", - розповіли ВВС News Україна у поліції Києва.
Джерело у поліції припускає, що це могла бути звичайна побутова бійка. Свідків сварки, як кажуть співрозмовники, немає, а тому наразі важко перевірити "мовний аспект" ситуації.
Тим часом у соцмережах уже котиться хвиля обурення, що через "українську мову вбивають".
Це жахливе вбивство є наслідком такого розпалювання ворожнечі через мову, заявив активіст та блогер Сергій Стерненко.
Подібних постів у соцмережах вже сотні.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски