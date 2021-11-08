У соцмережах пишуть про вбивство спортсмена через українську мову. Що відомо

3 хвилин(и) тому

Автор фото, kyiv.npu.gov.ua Підпис до фото, Фото підозрюваного у вбивстві

У Києві вбили 27-річного спортсмена. Він отримав ножове поранення в серце.

Його батько - відомий на Запоріжжі бізнесмен Олег Балабатько - у фейсбуці пише, що вбивство сталося через мовний конфлікт.

Інформацію про вбивство на мовному грунті підхопили місцеві та загальноукраїнські ЗМІ, його масово поширювали у фейсбуці.

Проте у повідомленні виявилась суттєва неточність - що хлопця вбили у Кирилівці Запорізької області. Також наразі бракує доказів, що конфлікт стався через мову.

Але поліція повідомила BBC News Україна, що перевіряє мовний аспект вбивства.

Ніж в серце

Вбивство у районі Позняки у Києві сталось ще наприкінці минулого тижня.

"Між двома чоловіками виник раптовий конфлікт, під час якого один наніс іншому смертельне ножове поранення", - заявили у пресслужбі поліції.

Автор фото, kyiv.npu.gov.ua

Свідок, який викликав поліцію, розповів, що почув крики чоловіків, а потім побачив одного із них на землі.

Чоловік помер на місці. Підозрюваного майже відразу затримали. У нього вилучили доказ - ніж зі слідами крові.

Кримінальну справу відкрили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від семи до 15 років ув'язнення.

8 листопада Дарницький райсуд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Автор фото, kyiv.npu.gov.ua Підпис до фото, Місце вбивства у Києві

Сварилися через мову?

Згодом у соцмережах з'явився допис запорізького бізнесмена Олега Балабатька про те, що його сина, 27-річного спортсмена Миколу Балабатька, зарізали "через мову".

За його словами, п'яному чоловіку з Луганщини не сподобалося, що син відповів українською мовою, викликав його на вулицю "поговорити".

Автор фото, фейсбук Олега Балабатька

Звідки ця інформація про конфлікт довкола мови в Олега Балабатька - поки що невідомо.

Пізніше він опублікував відео, де заявив, що його сина "вбили ні за що" і просив пробачення, що не зміг його захистити.

Олег Балабатько є власником готелю "Перлина прибою" на курорті Кирилівка у Запорізькій області. Він розповів, що його син Микола займався джиу-джитсу і є чемпіоном.

Звідки спочатку взялась інформація про вбивство у Кирилівці також невідомо.

Поліція поки що не має інформації, чи став причиною бійки мовний конфлікт.

"Слідчі відпрацьовують всі версії. Слова батька про мову візьмуть до уваги й теж відпрацюють", - розповіли ВВС News Україна у поліції Києва.

Джерело у поліції припускає, що це могла бути звичайна побутова бійка. Свідків сварки, як кажуть співрозмовники, немає, а тому наразі важко перевірити "мовний аспект" ситуації.

Тим часом у соцмережах уже котиться хвиля обурення, що через "українську мову вбивають".

Автор фото, Facebook

Автор фото, Фейсбук

Це жахливе вбивство є наслідком такого розпалювання ворожнечі через мову, заявив активіст та блогер Сергій Стерненко.

Подібних постів у соцмережах вже сотні.