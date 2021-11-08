Свіжі могили на цвинтарях і печатка замість сертифікату. Як у Луганську дають раду ковіду

Яна Вікторова

для ВВС News Україна, Луганськ

1 година тому

Автор фото, Яна Вікторова Підпис до фото, Цвинтар "Зарічне" у Луганську. На одну дату припадає до 50 поховань після вересня

У самопроголошеній ЛНР ситуація з коронавірусом дуже напружена. Попри те, що офіційна статистика показує в середньому дві тисячі хворих і до 60 померлих щодня, кладовища поповнюються рядами свіжих могил.

У стаціонарах немає місць, а якщо вже хтось з близьких захворів, то родичі збиваються з ніг, аби провезти необхідні ліки з Росії чи підконтрольній Києву частині України, або купити з рук.

Станом на початок листопада офіційно хворих було понад дві тисячі. Хворіють і справді багато.

А ще більше хворих про свій діагноз знають приблизно, тому що лікуються вдома, жодних тестів не здавали, а про свій діагноз можуть здогадатися лише з призначених їм препаратів - при покупці фармацевти можуть обмовитися, що це "ковідний" тип медикаментів.

До лікаря не потрапити

Зазвичай люди лікуються самостійно і терплять доти, доки не турбує висока температура, слабкість чи кашель. У таких ситуаціях пацієнти викликають лікаря додому. Але їм це не вдається, адже дільничний лікар - або хворий, або дуже завантажений і чекати на нього доведеться протягом усього робочого дня. А звернувшись самостійно до лікарні, можна отримати призначення набагато швидше і швидше почати лікуватися.

Лікар на прийомі робить призначення та направляє на рентген, якщо у цьому є потреба.

З рентгеном також усе непросто, тому що часто у найближчому рентген-кабінеті немає плівки. І пацієнт вирушає на пошуки рентгену, що працює, а вранці іде здавати аналізи. І знову його діагноз під питанням, бо ПЛР-тест роблять лише у стаціонарі.

Якщо ситуація критична і пацієнт наважується викликати "швидку", швидкість процесу також різна - машину можна чекати до двох годин, тому що звернень дуже багато.

Ліки як контрабанда

Катастрофічно не вистачає не лише препаратів від коронавірусу, а й від застудних захворювань. Часто призначають те, чого немає в в аптеках, і родичі оббивають пороги усіх міських аптек, зневірившись, провозять необхідне з Росії, з інших частин України, або купують залишки з рук.

Іноді оголошення приклеюють просто на дверях інфекційної лікарні та публікують в інтернеті.

Ті, хто ввозить ліки в "ЛНР", мають проблеми на "митниці", тому ховають їх: ввезення лікарських препаратів можуть прирівняти до контрабанди. І, звичайно, у критичних ситуаціях дзвонять на "гарячі лінії" українським лікарям та до консультативних служб.

Лікарів не вистачає. До того ж, родичі у ковідних лікарнях часто не можуть побачити лікаря, тому їм доводиться хитрувати, аби впіймати лікаря та дізнатися про стан хворого. Проходять під виглядом медичного персоналу в білих халатах, чатують біля входу.

Ходять чутки, що до стаціонару потрапити непросто - немає місць. І беруть туди лише дуже тяжких хворих, які часто вмирають у першу добу на етапі тестування у так званому приймальному відділенні, де у загальних палатах лежать і чоловіки, і жінки, а лікування призначають лише після підтвердження діагнозу через добу.

У стаціонарі тест безкоштовний, але все інше - медикаменти, системи, шприци - пацієнт купує власним коштом.

"Заготовки" на кладовищах

Автор фото, Яна Вікторова Підпис до фото, Цвинтар "Зарічне" у Луганську

Дуже сильне враження справляють ряди "свіжих" могил на нових цвинтарях. Ряди останніх поховань ростуть на очах, попри місцеву традицію ховати родичів поруч.

Нові цвинтарі готують могили наперед. Могили, які є, вражають похованнями з однаковою датою смерті. На одну дату припадає до 50 поховань після вересня 2021 року.

Замість сертифіката - печатка

Про вакцинацію на підконтрольному Україні боці в "республіці" знають усі, але заради вакцинації туди майже ніхто не їде: надто багато клопоту з перетином лінії розмежування.

Я знаю лише одну сім'ю, яка має сертифікат про вакцинацію звідти: вони не лише зробили щеплення на підконтрольній Києву території, а й прискіпливо обирали вакцину. Але ця родина має бізнес, пов'язаний з постійними виїздами за лінію розмежування, тому це не лише питання здоров'я, а й питання зручності виїзду.

Інші люди з мого оточення або тут вакцинувалися, або все ще вагаються.

Зараз вакцинацію від ковіду призупинили через сезонну вакцинацію від грипу. За щепленням від грипу може звернутися будь-який охочий до поліклініки за місцем проживання.

Великої довіри до російських вакцин немає. До того ж, у пресі іноді з'являється інформація про те, що вакцина буцімто неякісна або не така, якою щеплять росіян на території РФ.

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Цікаво, що після вакцинації від коронавірусу жодних сертифікатів чи кодів не видають. Лише у санітарну книжку ставлять печатку. Без щеплення можна влаштуватися працювати до школи та медичної галузі.

Тож щеплення тут - скоріше особиста зона відповідальності та особиста довіра до якості вакцини.

Маски на підборідді

До масок ставлення різне та дуже спокійне. До того, що треба мати маску із собою, звикли. У транспорті можуть оштрафувати за порушення маскового режиму, а у магазині відмовитися обслуговувати.

Але на ринку, у маленьких магазинах масковий режим порушується скрізь. Маски носять на підборідді, не надягають у черги і підіймають на обличчя лише перед касою.

У продавців маски не закривають ніс, що теж свідчить про формальне ставлення до всього. Ті, хто перехворів і перехворів тяжко, у кого від ковіду померли близькі, маску носять увесь час. Інші скоріше прийняли загальні правила.

Вчителі розповідають про випадки ковіду в дітей і буцімто саме тому в "республіці" оголосили тривалі осінні канікули, хоча офіційно цього не говорять.