Трагедія в поході у гори Туреччини. МЗС взяло справу "на контроль", українці досі невиїзні

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ілюстративне фото

Міністерство закордонних справ задіяло усі можливі сили для до вирішення ситуації із групою українських туристів в Туреччині, до справи залучені посольство України в Анкарі та консульство в Анталії. Про це в коментарі BBC News Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також дипломати домовилися із місцевим адвокатом про безкоштовну правову допомогу українцям в суді.

Семеро українських туристів вже кілька тижнів не можуть залишити Туреччину після того, як один з учасників їхньої похідної групи вчинив самогубство.

Українці мали йти у похід відомою Лікійською стежкою, проте їхні плани зірвала трагедія.

Раніше українці заявили, що посольство не допомагає та кинуло їх напризволяще.

На час слідчих дій суд обрав їм запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, адже вони досі можуть бути підозрюваними у можливому вбивстві.

"Суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого та предмета, яким було нанесено йому поранення", - розповів Ніколенко.

Українське посольство звернулося до МЗС Туреччини, а консул в Анталії також хоче зустрітися із генпрокурором міста Фетхіє і керівництвом судмедекспертизи.

Що трапилося на Лікійці

Група українських туристів прибула до Туреччини 15 жовтня, щоб пройти популярною Лікійською стежкою. Проте ще до початку походу, 17 жовтня, один з учасників групи вчинив самогубство.

Як повідомила BBC News Україна учасниця групи з Запоріжжя Ірина Громико, трагедія сталася на пляжі біля Олюденіза.

Автор фото, Ірина Громико Підпис до фото, Туристи 16 жовтня - за день до трагедії

Один з учасників групи перебував у складному психологічному стані, не спав, постійно дзвонив друзям та родичам.

Інші туристи це помітили і намагалися не випускати його з поля зору, але в один момент чоловік відокремився від групи і встромив собі ніж в сонну артерію.

Ще живим його забрали до лікарні, де він помер.

"Був російськомовний свідок трагедії. Не член нашої групи, який казав, що все бачив на власні очі, але поліція не взяла в нього ані свідчень, ані контактних даних", - зазначає туристка.

Тіло українця повернули до України і 22 жовтня поховали.

Українці кажуть, що суд допитував їх понад 12 годин, а пізніше вони з'ясували, що є не свідками у справі, а підозрюваними.

До українського консульства вони звернулися наступного дня після суду за порадою турецьких правоохоронців.

"У консульстві нам нічим не допомогли, тільки порадили адвоката, яка живе в іншому місті. І лише для того, щоб приїхати до Фетхіє, де розташований суд, вона просила 250 доларів", - розповіла Ірина Громико.

За її словами, останні три тижні туристам допомагали учасники групи "Українці у Фетхіє".

Тільки після публікації у Facebook українцям подзвонили з консульства і запитали номер справи.

За словами Ірини Громико, спочатку туристам обіцяли завершити слідство за один тиждень, потім за два, а потім строк став невизначеним.

Автор фото, Ірина Громико

26 жовтня туристи не змогли повернутися до України, як було заплановано, через те, що не можуть залишити країну на час проведення слідства.

Члени групи не можуть виїхати в Україну, економлять, у них закінчуються гроші, а дехто може втратити роботу.

На Ірину Громико вдома чекає донька та мати похилого віку, тому вона не може собі дозволити кілька місяців перебувати в Туреччині, чекаючи висновків слідства.

МЗС України також розглядає можливості підтримки українців на час слідчих дій і обіцяє не залишати їх в Туреччині напризволяще.