Мей Маск відвідала Київ і приміряла український одяг

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Craig Barritt Підпис до фото, Мей Маск під час фешн-події в Катарі

Модель, письменниця і матір винахідника і бізнесмена Ілона Маска Мей Маск відвідала Київ.

73-річна Маск в Україні презентувала свою книгу, дала кілька інтерв'ю та приміряла одяг українських брендів.

Книга "Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху" вийшла друком ще у 2020 році. У ній авторка розповідає історію свого життя.

Автор фото, instagram.com/mayemusk Підпис до фото, У Києві Мей Маск фотографувалася з шанувальниками

Зокрема про те, як у 31 рік вона стала матір'ю-одиначкою, тяжко працювала, щоб поставити на ноги дітей, а ще боролася із зайвою вагою, стала моделлю "плюс-сайз" і подолала ейджизм у модельному бізнесі.

Зараз, у свої 73, Мей Маск популярна лекторка, дієтологиня і модель.

"Ви не можете контролювати все, що відбувається навколо, але в будь-якому віці можете жити так, як забажаєте. Для цього потрібен лише план", - говорить Мей.

Пані Маск подорожує країнами, розповідаючи про свою книгу.

За інформацією ЗМІ, у Київ Мей Маск приїхала на запрошення засновниці міжнародної платіжної системи LEO Олени Шевцової. 7 листопада Мей Маск мала виступ на закритому заході, дала кілька інтерв'ю і зустрілась з видавництвом Vivat, яке надрукувало її книгу українською.

Коли у неї запитали про секрети виховання Ілона Маска, Мей відповіла: "Є одна річ: я ніколи нічого не заважала йому робити! Я ніколи його не зупиняла".

"Досліджуйте цей світ, живіть з цікавістю", - заявила Мей Маск зі сцени.

У Києві пані Маск приміряла кілька образів від українських брендів.

На сцену PM Hall у Києві вона вийшла у білому брючному костюмі українського бренду Vorozhbyt&Zemskova з нової колекції весна-літо 2022.

Для одного з інтерв'ю Мей Маск обрала вбрання від українського prêt-à-porter бренду the COAT by Katya Silchenko.

Автор фото, the COAT by Katya Silchenko

А днями Мей Маск поїхала до Дохи, де з'явилася у вишитій білій сукні бренду Yuliya Magdych.

"Мей Маск сама обирала сукню. Їй псують яскраві насичені кольори як нікому", - розповіла дизайнерка Юлія Магдич у коментарі ВВС News Україна.