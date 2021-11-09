Люди замерзають у лісах. Криза мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато людей опинилися у пастці між кордонами Польщі та Білорусі

Польща заявила, що відбила багато спроб мігрантів прорватися до ЄС з боку білоруського кордону.

Польська влада повідомляє, що ще тисячі мігрантів перебувають на шляху до їхнього кордону.

Заступник глави МВС Польщі Блажей Побожі заявив, що Польща переживає найскладніший момент із початку кризи на кордоні з Білоруссю.

Ніч на польсько-білоруському кордоні пройшла відносно спокійною, повідомляє у вівторок поліція Підляського воєводства. Це регіон на сході Польщі.

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"Мігранти намагаються штурмувати польський кордон. Кожна наступна година стає викликом для польських служб, уряду та політиків", - сказав він в ефірі польського телеканалу ТВН24.

8 листопада поблизу прикордонного переходу Брузги-Кузниця на польсько-білоруському кордоні зібралися сотні біженців.

Від ранку вівторка, 9 листопада, польська прикордонна служба закрила цей прикордонний перехід.

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На кордоні чергують понад 12 тисяч польських військових у повній бойовій готовності.

Мігранти напередодні спробували розрізати колючий дріт та прорватися через огорожу, щоб потрапити з Білорусі до Польщі. Польські прикордонники застосували проти них сльозогінний газ.

Білоруські прикордонники заявляють, що "на такий крок відчаю біженців спонукали байдужість та нелюдське ставлення польської влади".

Мінськ неодноразово звинувачував Варшаву у жорстокому поводженні із мігрантами. Нині ці звинувачення лунають знову.

Польща у свою чергу звинуватила Білорусь у підштовхуванні мігрантів до кордону, назвавши це ворожою діяльністю.

Польща, Литва та Латвія стверджують, що останніми місяцями зросла кількість людей, які намагаються нелегально в'їхати у їхні країни зі сторони Білорусі. Багато людей прибули з Близького Сходу та Азії.

Європейський Союз звинуватив авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка у сприянні нелегальній міграції у відповідь на санкції.

Умови для мігрантів на кордоні є вкрай складними. Людям загрожує смерть від переохолодження, адже в регіоні почалися морози.

Оскільки мігрантам не дозволяють увійти на польську територію, а Білорусь не дозволяє їм повернутися, люди опиняються мерзнуть у білоруських лісах. Кілька людей померли від переохолодження.

Раніше Франція звинуватила родичів Лукашенка в організації нелегальної міграції через Туреччину та ОАЕ, а у МЗС Німеччини, куди у 2021 році через Білорусь дісталися близько 4 тисяч нелегальних мігрантів, побачило у подіях із біженцями "руку Москви".

28 жовтня депутат білоруського парламенту Андрій Савиних підтверджував, що білоруські турфірми видають візи у цих країнах прибулим з Близького Сходу та Африки.

Щоправда, йшлося не про мігрантів, а про "звичайних туристів", частина з яких за власним бажанням потім намагається перетнути кордони з Польщею чи Литвою, уточнював білоруський депутат.