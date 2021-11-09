В Україні новий рекорд смертей людей з ковідом. У МОЗ прогнозують ще більше

1 година тому

Автор фото, Reuters

8 листопада в Україні померли 833 людини із ковідом. Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Це новий рекорд добових смертей.

При цьому кількість нових випадків інфікування зменшилась - 18 988 за день. До цього було і 25 і 26 тисяч щодоби.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що в Україні ще будуть реєструватись високі цифри смертності від COVID-19.

"Смертність нас ще буде доганяти за кількістю випадків - це загальносвітова тенденція, коли відбувається стабілізація по випадках, але по смертності ще будуть реєструватись високі цифри", - сказав пан Ляшко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Він пояснив, що в статистику летальності потрапляють не тільки випадки, які сталися внаслідок хвороби на Covid-19, але і всі випадки інфарктів та інсультів в інфікованих коронавірусом.

"Причину смертності встановлюють пізніше: оскільки проходить розтин, проводиться патологоанатомічна експертиза, і після цього встановлюють причини смерті", - сказав Ляшко.

Міністр повідомив, що з понад 27 тисяч хворих тільки 4% людей, які були вакциновані принаймні однією дозою вакцини.

"Вперше за останні десять тижнів не було росту госпіталізацій. Це свідчить про те, що ця сніжна лавина зростання кількості випадків, яка була в попередні 10 тижнів, призупинилася", - зауважив Ляшко.

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8 листопада було 2 967 госпіталізацій. На минулому тижні ця цифра щодня була у межах 5-6 тисяч людей.

Він переконаний, що це позитивний сигнал про те, що ми можемо вийти на стабілізацію.

Ліжко звільняється, коли хтось вмирає

В реанімаціях в українських лікарнях вакцинований лише один з десяти пацієнтів. Розповів лікар-анестезіолог з Києва Володимир Ліходієвський в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Він стверджує, що в реанімаційному відділенні з'являються вільні ліжка найчастіше після смерті пацієнта. "Новий пацієнт йде в реанімацію, коли помре хтось з тих, хто там перебував", - сказав він.

За його словами, пацієнти на апараті штучної вентиляції легень надзвичайно довго одужують, а з новим штамом коронавірусу та з групи ризику перебувають в реанімації місяць-півтора.

"Пацієнти вакциновані у реанімації також лежать, але це пацієнти з групи ризику - хворі на цукровий діабет і пацієнти літнього віку", - зауважив він.

Вже понад 8 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили повний курс щеплення. Отримали одну дозу 11 546 721 людина.

Лікарі закликають людей зробити щеплення, бо вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.