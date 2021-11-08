США відкривається для вакцинованих туристів. Чи можна їхати українцям

23 хвилин(и) тому

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Від понеділка, 8 листопада, Сполучені Штати відкривають свої кордони для туристів, які пройшли щеплення вакцинами, визнаними у США та ВООЗ.

Це означає, що в'їзд дозволили тим, хто отримав одну дозу вакцини Johnson & Johnson, або дві дози таких вакцин:

Pfizer-BioNTech

Moderna

AstraZeneca,

Covaxin

Covishield

BIBP/Sinopharm

CoronaVac/Sinovac.

Крім паспорта про вакцинацію туристи мають надати негативний ПЛР тест, зроблений не менше, ніж за 72 години до поїздки, а також повну контактну інформацію для системи відстежування випадків зараження центрами контролю за захворюваннями США (CDC).

Цю інформацію CDC мають надавати авіакомпанії, що повинні перевіряти весь перелік відповідних документів до вильоту пасажира.

Карантин по прибутті до США не потрібен.

У CDC також нагадують, що на всіх літаках, що прямують до США, а також у всіх аеропортах маска, що прикриває рот та ніс, є обов'язковою.

Усі вакцини, що використовують в Україні, входять до цього переліку. Тож вакциновані українці через два тижні після повного щеплення можуть їхати в США - потрібна лише віза.

Як пояснило МЗС України, громадяни України також зможуть і далі літати до США за умови вакцинації.

Окремі вимоги стосуються невакцинованих дітей. Якщо невакцинована дитина подорожує з повністю вакцинованим дорослим, вона має пройти тест за три дні до вильоту (так само, як і повністю вакциновані дорослі).

Якщо невакцинована дитина подорожує сама або з невакцинованими дорослими, їй доведеться пройти тест протягом одного дня до від'їзду.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Кордони США на суходолі із Мексикою (на фото) та Канадою також відкриваються

Заборона на мандрівки до США для іноземців діяла майже два роки - від березня 2020 року. А для китайців країна була закрита ще раніше - від січня 2020, і цю заброрну запровадила ще адміністрація президента Трампа.

За словами представників різних авіакомпаній та туристичних агенцій по всьому світу, після оголошення дати зняття заборони сотні тисяч людей забронювали авіаквитки до США та готелі у Сполучених Штатах.

Американці також довгий час не могли відвідувати інші країни, але заборони для них зняли значно раніше. Наприклад, ЄС відкрився для громадян США ще у червні, а Британія - від кінця липня.

Оскільки ВООЗ наразі не внесла до списку рекомендованих вакцин російський "Спутник V", росіяни, а також громадяни інших країн, щеплені цією вакциною, наразі не можуть потрапити до США.

Така проблема може виникнути для мексиканців та громадян низки країн Латинської Америки, які щепилися російською вакциною.

Повідомляють, що на кордоні США із Мексикою вже зібралися тисячі людей, які мають намір побачитися з близькими, яких не бачили 20 місяців.