Сукню Емі Вайнгауз продали на аукціоні за мільйони. Чим вона особлива
Сукню, яку Емі Вайнгауз одягала під час свого останнього концерту, продали за понад 243 тисячі доларів (майже 6,5 мільйона гривень) на аукціоні.
Співачка і авторка пісень виступала у цій мінісукні в Белграді у червні 2011 року, за місяць до своєї смерті у віці 27 років. Сума, за яку її продали, була в 16 разів більше від початкової оцінки.
На аукціоні загалом продали близько 800 речей співачки на загальну суму понад 4 мільйони доларів.
Усі отримані кошти підуть до фонду, який її батьки створили для допомоги молодим людям із залежністю.
Емі Вайнгауз була однією з визначальних зірок свого покоління, відома своїм непересічним голосом та піснями на кшталт Rehab, Back to Black і Love is a Losing Game.
Вона померла від отруєння алкоголем у своєму будинку в Камдені на півночі Лондона в липні 2011 року.
Багато предметів на аукціоні Julien's Auctions в Лос-Анджелесі продали значно дорожче, ніж їх оцінювали.
- Червона шкіряна сумка Moschino у формі серця, з якою Вайнгауз була на церемонії вручення премії Brit Awards 2007 року - тоді вона виграла нагороду як найкраща британська сольна виконавиця та за найкращий британський альбом - за 204 800 доларів, що в 13 разів більше за передаукціонну оцінку, а золотаво-полум'яна сукня Dolce & Gabbana пішла за 150 000 доларів, що в 30 разів перевищило початкову ціну.
- Комбінезон Temperley London, який вона одягала під час виступу на святкуванні 90-річчя Нельсона Мандели, продали за понад 121 тисячу доларів США - його оцінка становила 1 000 доларів, а пари рожевих балетних капців продавали від 12 500 до 19 200 доларів.
- Металевий вуличний знак із написом "Камден-сквер" із рукописними написами у пам'ять про Емі Вайнгауз після її смерті, продали за 19 200 доларів.
Деякі з експонатів покажуть на виставці Amy: Beyond the Stage в Музеї дизайну в Кенсингтоні на заході Лондона з 26 листопада, після чого передадуть покупцям.
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