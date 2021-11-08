Сукню Емі Вайнгауз продали на аукціоні за мільйони. Чим вона особлива

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Емі Вайнгауз була у цій сукні під час свого останнього виступу на сцені - у Белграді

Сукню, яку Емі Вайнгауз одягала під час свого останнього концерту, продали за понад 243 тисячі доларів (майже 6,5 мільйона гривень) на аукціоні.

Співачка і авторка пісень виступала у цій мінісукні в Белграді у червні 2011 року, за місяць до своєї смерті у віці 27 років. Сума, за яку її продали, була в 16 разів більше від початкової оцінки.

На аукціоні загалом продали близько 800 речей співачки на загальну суму понад 4 мільйони доларів.

Усі отримані кошти підуть до фонду, який її батьки створили для допомоги молодим людям із залежністю.

Емі Вайнгауз була однією з визначальних зірок свого покоління, відома своїм непересічним голосом та піснями на кшталт Rehab, Back to Black і Love is a Losing Game.

Вона померла від отруєння алкоголем у своєму будинку в Камдені на півночі Лондона в липні 2011 року.

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Багато предметів на аукціоні Julien's Auctions в Лос-Анджелесі продали значно дорожче, ніж їх оцінювали.

Червона шкіряна сумка Moschino у формі серця, з якою Вайнгауз була на церемонії вручення премії Brit Awards 2007 року - тоді вона виграла нагороду як найкраща британська сольна виконавиця та за найкращий британський альбом - за 204 800 доларів, що в 13 разів більше за передаукціонну оцінку, а золотаво-полум'яна сукня Dolce & Gabbana пішла за 150 000 доларів, що в 30 разів перевищило початкову ціну.

Комбінезон Temperley London, який вона одягала під час виступу на святкуванні 90-річчя Нельсона Мандели, продали за понад 121 тисячу доларів США - його оцінка становила 1 000 доларів, а пари рожевих балетних капців продавали від 12 500 до 19 200 доларів.

Металевий вуличний знак із написом "Камден-сквер" із рукописними написами у пам'ять про Емі Вайнгауз після її смерті, продали за 19 200 доларів.

Деякі з експонатів покажуть на виставці Amy: Beyond the Stage в Музеї дизайну в Кенсингтоні на заході Лондона з 26 листопада, після чого передадуть покупцям.