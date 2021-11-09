Зниклу дівчину знайшли завдяки сигналу про допомогу з TikTok. Як його подати?

22 хвилин(и) тому

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Дівчину-підлітка, яка зникла безвісти у США, знайшли після того, як вона показала руками популярний у TikTok жест, який сигналізує, що людина у небезпеці.

У вівторок вранці батьки повідомили про зникнення дівчини у Північній Кароліні, а через два дні її помітили в автомобілі в Кентуккі.

16-річна дівчина показала жест, вигаданий для того, щоб жертви домашнього насильства могли попросити про допомогу, водієві, який проїжджав повз.

Водій зателефонував у поліцію після того, як помітив, що "пасажирка робить руками жести, популярні на платформі TikTok для сигналізації про домашнє насильство", йдеться у заяві офісу шерифа округу Лорел.

Водій зазначив, що дівчина виглядала так, наче була в біді, а автомобілем, у якому вона перебувала, керував старший чоловік.

Дівчина, ім'я якої не називають, розповіла офіцерам, що проїхала кілька штатів - Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі та Огайо.

Пізніше поліція заарештувала 61-річного Джеймса Герберта Бріка з Черокі, Північна Кароліна.

Сигнал про допомогу

Автор фото, Canadian Women's Foundation

За даними Канадського жіночого фонду, якщо ви потрапили в біду, то можете подати сигнал про допомогу, показавши однією рукою спеціальний жест.

Потрібно тримати руку долонею назовні, потім зігнути великий палець, а потім зімкнути пальці в кулак.

Кампанія під назвою "сигнал про допомогу" поширилася в соцмережах у 2020 році, коли запровадили локдаун через пандемію, щоб запобігти зростанню домашнього насильства.

Ідея полягала в тому, щоб жертви домашнього насильства могли звернутися по допомогу через невербальний сигнал.