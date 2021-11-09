О котрій треба засинати? Вчені визначили оптимальний час

40 хвилин(и) тому

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Схоже, вчені визначили оптимальний час, коли треба лягати спати, щоб не мати проблем із серцем - з 22:00 до 23:00. Такі результати дослідження за участю 88 тисяч добровольців.

Команда науковців UK Biobank, яка провела дослідження, вважає, що пояснити виявлений зв'язок зі зниженням ризику серцевих нападів та інсультів може синхронізація сну відповідно до нашого внутрішнього годинника.

Природний 24-годинний ритм організму важливий для гарного самопочуття та уваги.

Він також може впливати на артеріальний тиск.

У рамках дослідження, опублікованого в European Heart Journal, дослідники зібрали дані про час сну і неспання добровольців протягом семи днів за допомогою пристрою, схожого на наручний годинник.

А потім вони спостерігали за тим, що відбувалося з учасниками дослідження з точки зору здоров'я серця та кровообігу в середньому протягом шести років.

Трохи більше 3000 дорослих мали серцево-судинні захворювання.

Багато з цих випадків траплялися у людей, які лягали спати пізніше або раніше "ідеального" часу - з 22:00 до 23:00.

Зв'язок зберігався після коригування тривалості та нерегулярності сну.

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Дослідники намагалися контролювати інші фактори, які, як відомо, впливають на ризик серцевих захворювань, такі як вік, вага та рівень холестерину, але підкреслюють, що їхнє дослідження не може довести причинно-наслідковий зв'язок.

"Результати свідчать, що ранній або пізній відхід до сну може з більшою ймовірністю порушити біологічний годинник з несприятливими наслідками для здоров'я серцево-судинної системи", - заявив автор дослідження доктор Девід Планс з Ексетерського університету.

"Найризикованіший час - після півночі, потенційно тому, що це може зменшити ймовірність побачити ранкове світло, що скидає біологічний годинник", - додав він.

"Це велике дослідження показує, що лягати спати з 22 до 23 години може бути найкращим для більшості людей, щоб надовго зберегти своє серце здоровим", - каже Регіна Гіблін, старша медсестра відділення кардіології Британського фонду серця.

"Однак важливо пам'ятати, що це дослідження може показати лише зв'язок, але не може довести причину і наслідок. Потрібні додаткові дослідження часу і тривалості сну як фактора ризику захворювань серця і кровообігу", - додала вона.

Достатня кількість сну важлива для нашого загального самопочуття, і більшість дорослих повинні прагнути спати від семи до дев'яти годин на добу, підкреслює Регіна Гіблін.

"Але сон - не єдиний фактор, який може вплинути на здоров'я серця. Також важливо враховувати спосіб життя та такі фактори, як кров'яний тиск і рівень холестерину, підтримувати здорову вагу і регулярно займатися спортом, скорочувати споживання солі та алкоголю. Збалансована дієта також може допомогти зберегти ваше серце здоровим", - додає медсестра.