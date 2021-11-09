В Україні більшість вважають українську рідною і підтримують мовний закон

36 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

В Україні зростає кількість жителів, які вважають українську мову рідною. Якщо у серпні 2020 року українську називали рідною 73,4%, то через рік, у серпні 2021 року - 78,3%.

Про це ВВС News Україна повідомили у фонді "Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва".

Опитування проводив у липні-серпні 2021 року та у серпні 2020 року фонд "Демократичні ініціативи" спільно із Центром Разумкова.

Російську мову в 2020 році називали рідною 22%, а через рік таких стало 18%.

Іншу мову в 2020 році назвали рідною 1,7%, в 2021 - 1,1%.

"Важко відповісти" - так торік реагувало 2,9% опитаних, у серпні 2021-го - 2,6%.

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Мовний закон і сфера обслуговування

Згідно із результатами опитування, що було проведене у липні-серпні 2021 року, більшість українців (55%) підтримують норму "мовного закону" про обов'язкову державну мову у сфері обслуговування. Але лише за умови, що персонал зможе використати й іншу мову на прохання клієнта.

21% таку норму не підтримує і ще майже 18% українців байдужі до цього.

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Це перші дослідження, що були проведені після запровадження норм мовного закону. Вони набули чинності у січні 2021 року.

Найбільше тих, хто підтримує обов'язкове обслуговування державною мовою, у Західному та Центральному регіонах - 74% та 62%.

На Півдні та Сході України приблизно однакові частки тих, хто підтримує та не підтримує цю норму закону: на Півдні 33% підтримують, а 37% - ні, натомість на Сході 38% підтримують, а майже 33% - ні.

В обох цих регіонах також близько 30% тих, хто не визначився зі своїм ставленням або їм байдуже.

Як кажуть у фонді "Демократичні ініціативи", суттєвих вікових відмінностей у ставленні до цієї теми немає.

Натомість є відмінності за політичними вподобаннями. Найбільше підтримують цю норму закону прихильники "Європейської солідарності" - 74%, "Слуги народу" - 64% та "Батьківщини" - 63%. Очікувано значно менше таких серед прихильників ОПЗЖ - 29%.