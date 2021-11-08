Саакашвілі у лікарні. "Стан може змінитися у гірший бік щохвилини"

30 хвилин(и) тому

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у грузинській в'язниці, перевели до тюремної лікарні у Тбілісі.

Грузинська влада заявила, що зробила це, щоб уникнути погіршення стану здоров'я політика.

Саакашвілі голодує вже 39 день, і про те, що йому стає гірше, говорили раніше його адвокати та особистий лікар.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова уточнила в телеефірі, що Саакашвілі перевезли з виправної колонії №12 до виправної колонії №18.

"Вона розташована в Глдані, це практично в Тбілісі. Там є тюремна лікарня, до якої саме й перевезли Міхеіла", - повідомила омбудсмен, пославшись на грузинські правоохоронні органи підтвердили.

Вона також нагадала, що коли вона відвідувала Саакашвілі наприкінці жовтня, він був проти того, щоб його перевозили саме у цю тюрму, бо там можуть відбувати покарання люди, яких ув'язнили за часів, коли він був президентом Грузії.

Він, за її словами, хвилювався, що там "буде розправа над ним", заявила Людмила Денисова.

Водночас дівчина Саакашвілі, депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько написала у Facebook, що Саакашвілі перевезли в "найнебезпечніше місце для його життя".

"Стан погіршується"

Тим часом у Telegram Людмила Денисова повідомила, що стан Саакашвілі, який голодує 39-й день, стрімко погіршується.

"Стан його здоров'я... може змінитися у гірший бік кожної хвилини", - написала вона, пославшись на інформацію консиліуму лікарів, які відвідали Саакашвілі у тюрмі в місті Руставі.

Людмила Денисова нагадала, що Саакашвілі "з 6 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів".

Про те, що він відмовляється від вживання спеціальних добавок, Саакашвілі заявив, коли пенітенціара служба Грузії опублікувала відео його "харчування".

Повернення до Грузії з України

1 жовтня експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці.

Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня.

У Грузії Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до шести років тюрми.

Його визнали винним в організації нападу на колишнього депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році, коли Міхеіл Саакащвілі був президентом Грузії.

Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили.

На момент арешту 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі був громадянином України. Вперше українське громадянство він отримав у 2015 від президента Петра Порошенка. Потім той позбавив Саакашвілі українського паспорту, який Саакашвілі вдалося повернути вже за президентства Володимира Зеленського. При ньому ж він отримав посаду голови виконкому Ради реформ.