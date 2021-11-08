Чи аметист справді рятує від похмілля? Археологи знайшли його біля винокурні

Леонід Лунєв,

Кореспондент ВВС з питань науки

13 хвилин(и) тому

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Чи може золотий перстень з аметистом запобігати сп'янінню чи врятувати від похмілля?

Питання, звісно, суперечливе, проте археологи, які виявили його під час розкопок найбільшого в регіоні винокурного заводу часів Візантійської імперії біля ізраїльського міста Явні, вважають, що тисячу років тому ця прикраса могла виконувати саме таку функцію. Або, принаймні, його власник на це сильно розраховував.

"Аметист згадується в Біблії як один з 12 дорогоцінних каменів церемоніального нагрудника, який первосвященник Єрусалимського Храму носив на грудях", - пояснює експерт з давніх прикрас Управління старожитностей Ізраїлю Амір Голані, який мав можливість вивчити перстень.

"Цьому каменю приписують багато корисних властивостей, зокрема і убезпечення власника від побічного ефекту непомірних виливів - похмілля, яке і тисячу років тому було покаранням для людини, яка п'є", - каже він.

Ймовірно, наділяти аметист здатністю пом'якшувати симптоми похмілля почали давні греки (у перекладі з давньогрецької αμέθυστος означає "неп'яний").

Вони ж і вигадали стільки міфів, що ми досі не можемо розібратися, де вигадка, а де видозмінені часом історичні факти.

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Підпис до фото, Перстень знайшли під час розкопок найбільшої у регіоні винокурні

Перстень знайшли на місці дуже великого виноробного заводу - про це свідчать численні керамічні ємності, частина з яких розбилася, інші - збереглися, і характерне для винного виробництва обладнання.

Давній завод існував на цьому місці не одну сотню років і виробляв щорічно до двох мільйонів літрів білого вина, яке експортували до країн Європи та Азії через порти Ашкелона та Гази.

Хоча шар, в якому знайшли перстень, датують VII століттям н.е., такого типу золоті прикраси з аметистами були популярними серед римської знаті ще в III столітті. Тож, на думку археологів, перстень могли зробити ще раніше, а потім передавали з покоління в покоління, поки останній власник не загубив його на винзаводі.

До речі, використання персня як превентивний захід від похмілля - лише одна з гіпотез. Цілком ймовірно, каже керівник розкопок на місці давньої винокурні Елі Хаддад, що власник одягав каблучку, щоб мати можливість пити і не п'яніти.

А можливо, перстень просто був символом влади та багатства, каже археолог. Адже попри те, що сьогодні ми накопичили вже достатньо знань про давнє минуле, безліч дрібних деталей загубилися у століттях.