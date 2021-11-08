Професії лише для вакцинованих, зимові тарифи і британський авіаносець. Теленовини ВВС

14 хвилин(и) тому

У випуску 8 листопада:

Кому відтепер без щеплення заборонено виходити на роботу. Історія однієї вчительки із Закарпаття.

Українці готуються до холодної зими, високих комунальних тарифів і навіть відключення електрики.

Флагман британського флоту, який неабияк полоскотав нерви Росії та Китаю. Побуваємо на борту авіаносця "Королева Єлизавета".

І космічний лобстер. Новітній телескоп, який побудвали за подобою морської тварини.