Професії лише для вакцинованих, зимові тарифи і британський авіаносець. Теленовини ВВС
У випуску 8 листопада:
- Кому відтепер без щеплення заборонено виходити на роботу. Історія однієї вчительки із Закарпаття.
- Українці готуються до холодної зими, високих комунальних тарифів і навіть відключення електрики.
- Флагман британського флоту, який неабияк полоскотав нерви Росії та Китаю. Побуваємо на борту авіаносця "Королева Єлизавета".
- І космічний лобстер. Новітній телескоп, який побудвали за подобою морської тварини.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски