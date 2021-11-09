"Не пустили до школи". Як і чому вчителі на Закарпатті не хочуть вакцинуватись

Катерина Палаг

для ВВС News Україна

36 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Іванна Костюк не ходить на роботу, бо невакцинована

Іванна Костюк 8 листопада мала б викладати образотворче мистецтво дітям у закарпатському селі Чорна Тиса. Але жінка не зробила щеплення і її на роботу не пустили.

З 8 листопада в Україні почав діяти наказ МОЗ про відсторонення від роботи невакцинованих вчителів та чиновників.

Усім, хто не має хоча б однієї дози щеплення або ж протипоказань до нього, на роботу виходити заборонено.

У школі села Чорна Тиса це п'ята частина вчителів.

Закарпатська область є регіоном з одним з найнижчих рівнів вакцинації в Україні, а серед освітян там вакциновано 90%.

Заборона

З 52 вчителів школи у селі Чорна тиса противниками вакцинації є 10 людей. З них четверо - це класні керівники, розповідає директор Чорнотисянської школи Роман Манівчук.

Всього на Закарпатті від роботи відсторонили 148 освітян та 234 технічних працівників шкіл.

Для Іванни Костюк вчителювання - це єдине джерело заробітку, але вакцинуватися вона все одно не планує.

Вона вважає, що це загроза для її майбутньої дитини. Жінка перебуває на 7 тижні вагітності. Водночас пояснити, звідки у неї така інформація про загрозу, вона не може.

"Я дивлюся телевізор, в інтернеті читаю інформацію. Якщо лікар мені гарантуватиме, що це не вплине на здоров'я дитини, я подумаю", - каже пані Костюк.

Центр з контролю за захворюваннями США ще влітку оприлюднив рекомендації для вакцинації вагітних, щоб захистити їх від ковід. Вагітні жінки - у групі ризику.

Серед відсторонених вчителів Чорнотисянської школи - вчитель християнської етики, священник Віталій Кемінь.

Автор фото, ВВС

Також не хочуть вакцинуватися і вчителі школи у Ясінях. Кажуть, готові приходити на роботу з ПЛР-тестами, аби лиш не щеплюватися, бо "не мають довіри".

Якщо правила для освітян не переглянуть, обіцяють позиватися до суду. Загалом у Ясінянській школі відсторонено 5 освітян та стільки ж техпрацівників.

Хто контролюватиме?

Слідкувати за недопуском до роботи нещеплених працівників має керівник установи, тобто директор навчального закладу, розповідає директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець.

Загалом на Закарпатті показник щеплених освітян - понад 90 %. На Закарпатті зараз працюють 575 шкіл, де вакциновані 100% освітян.

Освітянам та держпрацівникам, які мають протипоказання до вакцинації, мають отримати медичний висновок - Форму №028.

Довіку видають у лікарні. У мінцифри обіцяють, що цей документ згодом з'явиться і у додатку Дія.

Водночас у ній не буде вказано жодної медичної інформації. Таку довідку треба показати керівнику установи, щоб у разі відсутності щеплення бути допущеним до роботи.

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До переліку протипоказань віднесли важку алергічну реакцію на компоненти вакцини або попередню дозу. Щеплення також необхідно відтермінувати у разі гострого захворювання, що супроводжується температурою вище 38,5 градусів.

Проте відкладати вакцинацію через застуду чи інші незначні інфекції - не треба, кажуть лікарі.

До роботи допускають освітян навіть з одним щепленням.

Перехворілим на коронавірус, які отримали цифровий ковід-сертифікат про одужання, дозволяється упродовж 90 діб працювати без обмежень.

Конкуренція прав

За українським законодавством вакцинація на ковід є добровільною. Немає жодного юридичного документа, який казав би про обов'язковість щеплення.

Але при цьому держава встановлює для невакцинованих певні обмеження. Наприклад, якщо людина невакцинована, то обмежуються її контакти з іншими в інтересах захисту людей, говорить юрист Володимир Яворський з Центру громадянських свобод.

"Є право людини на здоров'я і життя, а є право не вакцинуватися. Відбувається конкуренція прав. І право на життя тут переважає. Ти маєш право не вакцинуватися, але тоді будуть обмежені твої суспільні контакти, щоб ти не створював загрози для інших", - зазначає експерт.

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Статистика та факти

8 листопада в Україні померли 833 людини із ковідом. Це новий рекорд добових смертей. Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що в Україні ще будуть реєструватись високі цифри смертності від Covid-19.

При цьому кількість нових випадків інфікування зменшилась - 18 988 за день. До цього було і 25 і 26 тисяч щодоби.

8 листопада було 2 967 госпіталізацій. На минулому тижні ця цифра щодня була у межах 5-6 тисяч людей.

Вакцина не гарантує повний захист від інфікування, але захищає від важкого перебігу хвороби і від смерті.

Разом з тим, за даними соцопитування, 43% людей в Україні не планують вакцинуватися від Covid-19.

Серед найпоширеніших аргументів, які чув, напевно, кожен, хто намагався вступити у дискусію з противниками щеплень, є релігійні або ідейні переконання, страх побічних ефектів, сумніви у якості вакцини.

Однак статистика є невблаганною - 93% українців, госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями внаслідок Covid-19 є невакцинованими.

В реанімаціях в українських лікарнях вакцинований лише один з десяти пацієнтів.

Лікарі закликають людей зробити щеплення, бо вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.