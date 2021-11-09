"Не пустили до школи". Як і чому вчителі на Закарпатті не хочуть вакцинуватись
- Катерина Палаг
- для ВВС News Україна
Іванна Костюк 8 листопада мала б викладати образотворче мистецтво дітям у закарпатському селі Чорна Тиса. Але жінка не зробила щеплення і її на роботу не пустили.
З 8 листопада в Україні почав діяти наказ МОЗ про відсторонення від роботи невакцинованих вчителів та чиновників.
Усім, хто не має хоча б однієї дози щеплення або ж протипоказань до нього, на роботу виходити заборонено.
У школі села Чорна Тиса це п'ята частина вчителів.
Закарпатська область є регіоном з одним з найнижчих рівнів вакцинації в Україні, а серед освітян там вакциновано 90%.
Заборона
З 52 вчителів школи у селі Чорна тиса противниками вакцинації є 10 людей. З них четверо - це класні керівники, розповідає директор Чорнотисянської школи Роман Манівчук.
Всього на Закарпатті від роботи відсторонили 148 освітян та 234 технічних працівників шкіл.
Для Іванни Костюк вчителювання - це єдине джерело заробітку, але вакцинуватися вона все одно не планує.
Вона вважає, що це загроза для її майбутньої дитини. Жінка перебуває на 7 тижні вагітності. Водночас пояснити, звідки у неї така інформація про загрозу, вона не може.
"Я дивлюся телевізор, в інтернеті читаю інформацію. Якщо лікар мені гарантуватиме, що це не вплине на здоров'я дитини, я подумаю", - каже пані Костюк.
Центр з контролю за захворюваннями США ще влітку оприлюднив рекомендації для вакцинації вагітних, щоб захистити їх від ковід. Вагітні жінки - у групі ризику.
Серед відсторонених вчителів Чорнотисянської школи - вчитель християнської етики, священник Віталій Кемінь.
Також не хочуть вакцинуватися і вчителі школи у Ясінях. Кажуть, готові приходити на роботу з ПЛР-тестами, аби лиш не щеплюватися, бо "не мають довіри".
Якщо правила для освітян не переглянуть, обіцяють позиватися до суду. Загалом у Ясінянській школі відсторонено 5 освітян та стільки ж техпрацівників.
Хто контролюватиме?
Слідкувати за недопуском до роботи нещеплених працівників має керівник установи, тобто директор навчального закладу, розповідає директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець.
Загалом на Закарпатті показник щеплених освітян - понад 90 %. На Закарпатті зараз працюють 575 шкіл, де вакциновані 100% освітян.
Освітянам та держпрацівникам, які мають протипоказання до вакцинації, мають отримати медичний висновок - Форму №028.
Довіку видають у лікарні. У мінцифри обіцяють, що цей документ згодом з'явиться і у додатку Дія.
Водночас у ній не буде вказано жодної медичної інформації. Таку довідку треба показати керівнику установи, щоб у разі відсутності щеплення бути допущеним до роботи.
До переліку протипоказань віднесли важку алергічну реакцію на компоненти вакцини або попередню дозу. Щеплення також необхідно відтермінувати у разі гострого захворювання, що супроводжується температурою вище 38,5 градусів.
Проте відкладати вакцинацію через застуду чи інші незначні інфекції - не треба, кажуть лікарі.
До роботи допускають освітян навіть з одним щепленням.
Перехворілим на коронавірус, які отримали цифровий ковід-сертифікат про одужання, дозволяється упродовж 90 діб працювати без обмежень.
Конкуренція прав
За українським законодавством вакцинація на ковід є добровільною. Немає жодного юридичного документа, який казав би про обов'язковість щеплення.
Але при цьому держава встановлює для невакцинованих певні обмеження. Наприклад, якщо людина невакцинована, то обмежуються її контакти з іншими в інтересах захисту людей, говорить юрист Володимир Яворський з Центру громадянських свобод.
"Є право людини на здоров'я і життя, а є право не вакцинуватися. Відбувається конкуренція прав. І право на життя тут переважає. Ти маєш право не вакцинуватися, але тоді будуть обмежені твої суспільні контакти, щоб ти не створював загрози для інших", - зазначає експерт.
Статистика та факти
8 листопада в Україні померли 833 людини із ковідом. Це новий рекорд добових смертей. Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що в Україні ще будуть реєструватись високі цифри смертності від Covid-19.
При цьому кількість нових випадків інфікування зменшилась - 18 988 за день. До цього було і 25 і 26 тисяч щодоби.
8 листопада було 2 967 госпіталізацій. На минулому тижні ця цифра щодня була у межах 5-6 тисяч людей.
Вакцина не гарантує повний захист від інфікування, але захищає від важкого перебігу хвороби і від смерті.
Разом з тим, за даними соцопитування, 43% людей в Україні не планують вакцинуватися від Covid-19.
Серед найпоширеніших аргументів, які чув, напевно, кожен, хто намагався вступити у дискусію з противниками щеплень, є релігійні або ідейні переконання, страх побічних ефектів, сумніви у якості вакцини.
Однак статистика є невблаганною - 93% українців, госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями внаслідок Covid-19 є невакцинованими.
В реанімаціях в українських лікарнях вакцинований лише один з десяти пацієнтів.
Лікарі закликають людей зробити щеплення, бо вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
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