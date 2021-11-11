Україна відкинула ідею прийняти мігрантів з Білорусі. Як їх зупинятимуть

7 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС

Заява німецького депутата Нільса Шміда про те, що Україна могла б допомогти ЄС і Польщі й розмістити в себе мігрантів, які застрягли на західному кордоні Білоусі, викликала бурхливу, а подекуди навіть гнівну реакцію в Україні.

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі стає гострішою з дня у день.

Україна у цьому конфлікті формально поки що участі не бере, але невдовзі також може опинитися в епіцентрі кризи.

Тисячі людей з Близького Сходу та Африки за негласної підтримки білоруської влади намагаються потрапити до Польщі. А звідти - далі до країн ЄС, зокрема Німеччини, Франції, Австрії та Нідерландів.

Цілком можливо, що якщо Польща і далі не пускатиме мігрантів, а Білорусь і далі не перешкоджатиме їхньому потоку через свою територію, багато з цих людей попрямують у бік України.

І от напередодні представник правлячої партії у Німеччини Нільс Шмід одним із перших на рівні європейських високопосадовців озвучив думку про те, що Україна справді могла б стати у пригоді у вирішенні цієї кризи.

Що ж саме запропонував німецький депутат, як на це відреагувала українська влада та представники опозиції та що відбувається на українсько-білоруському кордоні зараз?

Автор фото, Getty Images

Що запропонував Шмід?

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Нільс Шмід - депутат Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини. Він також є речником партії із зовнішньої політики.

В інтерв'ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk він запропонував залучити до вирішення проблеми третю сторону - Україну.

Саме тут, за його словами, можна було б тимчасово розмістити мігрантів з білоруського кордону - на час розгляду прохань цих людей про притулок в ЄС.

Так, наполягає він, будуть дотримані всі необхідні процедури й порядок на зовнішніх кордонах ЄС.

"Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - цитує Шміда DW.

Як відреагували в Україні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшість з тих, хто перетинає кордон Білорусі, а потім намагається потрапити до ЄС, прибули з Близького Сходу й Афганістану,

Того ж дня в Україні якраз збиралася РНБО, і одним з ключових питань засідання була небезпека від кризи з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю.

На брифінгу по завершенню засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив: якщо мігранти спробують прорвати український кордон з Білоруссю, відповідь буде жорсткою.

"Алгоритм дій у такому разі буде адекватним, сил і засобів буде більш ніж достатньо", - сказав він.

І принагідно нещадно розкритикував пропозицію Нільса Шміда:

"З якого переляку ми маємо брати їх до себе, коли німці мають про них піклуватися. Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що нам з цього приводу робити".

"В нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти по два, по три, по п'ять (мігрантів. - Ред.) до себе додому. І в Бундестазі кабінети є, хай беруть їх до себе", - іронічно сказав секретар РНБО.

Голова СБУ, присутній на засіданні РНБО, також відкинув пропозицію Шміда:

"Ми всі повинні об'єднатися і зробити все, щоб не сталося того, що нам пропонують німецькі колеги", - сказав він.

"Хамовиті сентенції"

Представникам української опозиції слова німецького депутата також не сподобалися.

Однак Ірина Геращенко із "БПП" розкритикувала й риторику української влади в цьому заочному діалозі, назвавши її "хамовитою".

"Повністю поділяю занепокоєння зверхнім і некоректним висловлюванням речника німецьких соціал-демократів", - написала вона у фейсбуку.

Автор фото, МВС Підпис до фото, Кордон з Білоруссю необлаштований й навіть такого паркану немає практично на всій його протяжності

"Але і українській владі не варто скочуватися в риториці до колективного Арестовича і видавати хамовиті сентенції, змагаючись з деякими німцями в нахабстві і безвідповідальності", - зауважила депутатка.

В ОПЗЖ на цю тему висловився Геннадій Гуфман, керівник Дніпропетровської обласної організації партії.

"У Євросоюзі вперше озвучили, де вони бачать Україну... Нам запропоновано роль "складу для біженців", - написав Геннадій Гуфман у фейсбуку.

"Зрозуміло, що Нільс Шмід - не офіційна особа ФРН чи ЄС. Але також зрозуміло, що він запустив пробну кулю та озвучив чиїсь реальні плани, щоб відстежити та оцінити реакцію української влади", - додав він.

Що на кордоні України зараз?

Оскільки мігрантам не дозволяють увійти на польську територію, а Білорусь не дозволяє їм повернутися, люди мерзнуть у білоруських лісах. Дехто вже помер від переохолодження.

Тисячі людей стали табором біля дротяної огорожі, за якою перебувають польські військові. У відчаї вони намагалися прорвати польський кордон, і польські прикордонники повідомляли, що припинили такі спроби.

Україна своєю чергою також активно посилює прикордонні загони в областях, які межують з Білоруссю.

Автор фото, mvs.gov.ua Підпис до фото, Загрози прориву мігрантів з боку білоруського кордону зараз немає, кажуть українські силовики

Вранці МВС повідомило, що керівник відомства Денис Монастирський вилетів на Волинь, щоб перевірити "готовність захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи".

Кількість прикордонників обіцяють збільшити вдвічі. Додатково хочуть залучити понад 8 тисяч військовослужбовців та поліцейських.

За результатом візиту у МВС відзвітували, пославшись на голову прикордонної служби: зараз загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

Але наголосили: український рубіж необлаштований, і необхідно збудувати "сучасний інтелектуальний кордон".

"В найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету", - каже Монастирський.

По лінії прикордонної служби, як кажуть співрозмовники ВВС, надійшла команда на 100% заповнити штат прикордонних з Білоруссю відділів.

Загальна протяжність кордону України та Білорусі складає близько тисячі кілометрів.

Мігранти, тим часом, лишаються на морозі й у відчаї.

Територія, де вони затиснуті між польськими й білоруськими прикордонниками, зараз не доступна ні для преси, ні, що важливіше, для жодної з гуманітарних організацій.

Автор фото, Getty Images