СБУ заявила про затримання ката з донецької "Ізоляції"

1 година тому

Автор фото, SOPA Images

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього бойовика "ДНР", очільника незаконної в'язниці на неконтрольованій урядом території Донецької області "Ізоляція".

"Ізоляція" - це сумнозвісна тюрма у Донецьку, де катують людей.

За версією СБУ, цей чоловік організовував та брав участь у вбивствах і катуваннях ув'язнених українців.

Відомство повідомило, що наразі відбуваються процесуальні дії - обрання запобіжного заходу. Також правоохоронці отримують додаткову інформацію про його протиправну діяльність.

Чоловіку інкримінують злочини за такими статтями Кримінального кодексу: 149 - торгівля людьми; 258-3 - створення терористичної групи чи терористичної організації; 260 - створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; 438 - порушення законів і звичаїв війни.

Що таке "Ізоляція"?

У червні 2014 року до одного з найбільших культурних центрів України, платформи культурних ініціатив "Ізоляція" приїхали озброєні чоловіки.

Вони представилися "міліцією ДНР" і заявили, що забирають приміщення центру, який успішно існував у Донецьку з 2010 року на території заводу ізоляційних матеріалів.

Автор фото, DMYTRO SREGEEV Підпис до фото, У 2014 році культурний простір "Ізоляцію" пограбували, арт-об'єкти знищили

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"Ізоляція", де працювали світові зірки сучасного мистецтва - Даніель Бюрен, Борис Михайлов, Рафаель Лозано-Хеммер - була пограбована. А на її території навіть зняли фейковий фільм про те, як ісламістські бойовики "допомагають" Україні.

За ці роки "Ізоляція" перетворилася на в'язницю, де катували полонених. Тортури в "Ізоляції" детально описав у своїй книзі "Світлий шлях" журналіст та блогер Станіслав Асєєв, який провів у полоні проросійських сил два з половиною роки і був звільнений кілька років тому.

Він розповідає, що "Ізоляція" - цілодобовий конвеєр тортур, де знущаються як з чоловіків, так і жінок.

"Жінок постійно били, хоча найчастіше відкривали вночі саме чоловічі камери: били, заганяли під нари, змушували гавкати, як собака. Змушували співати російський гімн, а до того - ми співали різні радянські пісні. Це робилося навмисно, щоб перекрити крики катувань".

Вчительку з Донбасу Наталю Карачор звинуватили у "шпигунстві" і відправили до "Ізоляції". Одного разу її змусили 48 годин простояти у камері, не сідаючи, вона знепритомніла.

В інтерв'ю ВВС News Україна жінка розповідала про жахливі подробиці свого полону.