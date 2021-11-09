Кому на роботу лише зі щепленням. МОЗ розширив список професій

53 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій з обов'язковою вакцинацією від Covid-19. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

До освітян і держслужбовців додали ще низку організацій, співробітники яких мають зробити щеплення, щоб працювати.

Це працівники:

підприємств та установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади,

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів,

держпідприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Щодо останнього пункту - це перелік стратегічних організацій, який затвердив Кабмін у 2015 році.

У цьому списку, наприклад, є такі підприємства: "Укроборонпром", "Нафтогаз", "Укрнафта", "Чорнобильська АЕС", "Антонов", "Харківобленерго", "Миколаївський суднобудівний завод", аеропорт "Бориспіль", комбінати хлібопродуктів, "Укрпошта", "Південмаш", "Інститут Патона", "Ощадбанк".

З повним переліком можна ознайомитись тут.

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року. Тобто, якщо до 9 грудня працівники цих організацій не щепляться, їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Люди з протипоказаннями до щеплень мають надати відповідні документи керівникам.

У МОЗ посилаються на статтю 12 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" та статтю 27 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Там йдеться, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

З 8 листопада в Україні почав діяти наказ МОЗ про відсторонення від роботи невакцинованих вчителів та чиновників.

Автор фото, unian

Смертність б'є рекорди

8 листопада в Україні померли 833 людини із ковідом. Це новий рекорд добових смертей.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що в Україні ще будуть реєструватись високі цифри смертності від Covid-19.

При цьому кількість нових випадків інфікування зменшилась - 18 988 за день. До цього було і 25, і 26 тисяч щодоби.

8 листопада було 2 967 госпіталізацій. На минулому тижні ця цифра щодня була у межах 5-6 тисяч людей.

Вакцина не гарантує повного захисту від інфікування, але захищає від важкого перебігу хвороби і від смерті.

Разом з тим, за даними жовтневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", 43% людей в Україні не планують вакцинуватися від Covid-19.

93% українців, госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями внаслідок Covid-19, є невакцинованими.

Лікарі закликають людей зробити щеплення і кажуть, що вакцинація - єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.