Пара судиться з клінікою, через яку в них народилася "чужа" дитина

4 хвилин(и) тому

Автор фото, Peiffer Wolf Carr Kane & Conway Підпис до фото, За словами Дафни та Олександра, передусім їх насторожила зовнішність новонародженої - вона була значно смуглішою, ніж будь-хто із їхніх родичів

Через помилку під час процедури екстракорпорального запліднення два подружжя у Каліфорнії народили біологічно чужих дітей.

Батьки одного з малюків подали в суд. Вони вимагають компенсації за моральну та психологічну шкоду.

Друге подружжя із "чужою" дитиною вирішило поки що зберегти анонімність.

Натомість Дафна та Олександр Кардинале вирішили оприлюднити свою історію. Вони пояснюють це тим, що такі випадки періодично трапляються, і мовчати про них більше не можна.

Вони подали позов проти Каліфорнійського центру репродуктивної медицини, де відбувалися пологи, а також на афільовану із нею лабораторію In VitroTech Labs.

Позивачі твердять, що стали жертвами помилки лікарів, халатності та зумисного приховування помилки лікарів. Клініка та лабораторія не відповіли на прохання ВВС прокоментувати ситуацію.

За словами адвоката родини, інше подружжя також збирається подати позов.

Екстракорпоральне запліднення - процедура, під час якої яйцеклітина запліднюється поза маткою, у лабораторних умовах, а через кілька днів ембріон переносять в тіло матері, яка виношує дитину до пологів.

Як так сталося?

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У позові йдеться, що Дафна та Олександр звернулися до Каліфорнійського центру репродуктивної медицини влітку 2018-го. Наступного року в них народилася дитина, але пара стала підозрювати щось не те з першої хвилини після народження доньки.

Олександр Кардинале каже, що очікував побачити "дитину зі світлою шкірою", таку ж, як і їхній первісток. Проте батько зі здивуванням побачив, що дівчинка "виявилася набагато смуглішою, із чорним, як вугілля, волоссям".

"Це було настільки неочікувано і дивно, що Олександр відійшов від крісла для пологів та обперся об стіну, - пишуть адвокати. - Впродовж наступних тижнів Олександр не міг позбутися думки про неочікувану зовнішність доньки. Було схоже на те, що вона належить до іншої раси, що було дивним, зважаючи на походження Дафни та Олександра".

Приблизно через два місяці після пологів пара вирішила зробити аналіз ДНК, який засвідчив, що дитина генетично ніяк не пов'язана із Дафною та Олександром.

"В мене було таке відчуття, що в кімнаті почали рухатися стіни, перед очима був туман, я просто оніміла", - так розповіла про свою реакцію на тест мати дитини.

Після цього каліфорнійська клініка допомогла родині Кардинале знайти іншу пару, яка виносила їх біологічну дитину. Ця дівчинка народилася на тиждень пізніше. Коли подружжя зустрілися, їхнім дітям було по чотири місяці.

Після ще кількох зустрічей вони вирішили помінятися доньками і зробили це у січні 2020 року після низки юридичних формальностей.

"Біль та сум'яття"

Попри те, що діти поєдналися зі своїми біологічними батьками, Дафна та Олександр кажуть, що вся ця історія далася їм дуже важко.

8 листопада Дафна Кардинале заявила на пресконференції, що їхні "біль та сум'яття" неможливо недооцінювати.

"Наші спогади про пологи тепер назавжди будуть затьмарені тим жахливим фактом, що нашу біологічну дитину віддали іншим людям, а я не зможу бути із дитиною, яка з'явилася на світ із мене", - заявила Дафна.

"В мене вкрали можливість виносити власну дитину".

В інтерв'ю каналу CBS вона розповіла, що бажання повернути свою дитину було так само сильним, як і страх втратити дитину, якій вона фізично дала життя.

"Замість того, щоб годувати власну дитину, я годувала і зблизилася з дитям, яке потім довелося віддати", - каже жінка.

Вона додає, що ще складніше довелося їхній семирічній доньці, яка не могла зрозуміти, чому в неї раптом з'явилася інша сестра.

У всіх членів родини проявилися симптоми депресії та тривожності. Зараз вони проходять психотерапію.

Це далеко не перший випадок підміни ембріона під час ЕКО.

У 2019 році ще одна родина з Каліфорнії виявила, що їхня дитина насправді народилася у Нью-Йорку. Пара подала в суд на жінку, яка народила дитину, і не хотіла її віддавати. За рішенням суду, малюка передали його генетичним батькам.