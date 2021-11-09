Жовто-синя дорожнеча. "Золота" олія і "блакитне" паливо диктують ріст цін в Україні
В Україні у рік рекордного врожаю перші дві позиції у списку товарів, ціни на які зросли найбільше, посідають харчі. І лише третє місце за газом.
За даними Державної служби статистики, не дешева і без того соняшникова олія за рік - від врожаю до врожаю - подорожчала в Україні майже на 60%.
При цьому Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. Тому ціни на полицях українських магазинів дуже залежать від того, що відбувається на світових ринках. А там ціни на рослинну олію також зростають найшвидшими темпами. Лише за жовтень вони зросли на 10% і нині на рекордному рівні.
Це принесе додаткові доходи виробникам та експортерам олії, а відтак, й більше валюти та доходів у бюджет. Проте для гаманців людей дорожча олія означає більші витрати.
Втім, якщо порівнювати жовтневі ціни на олію із вересневими, то вона навіть подешевшала - на 1,6%.
На другому місці за темпами зростання - цукор, який у жовтні цього року коштує у півтора раза більше, ніж у жовтні минулого року.
На третій позиції, якщо брати список харчів, - яйця, які проти жовтня 2020 подорожчали майже на третину.
За рік також подорожчав хліб - на 18,2%, овочі на 13,5%, м'ясо на 12,7%, макарони майже на 10%.
Разом із тим якщо брати лише жовтень, то рекордсменом у подорожчанні є овочі. Ціни на них за місяць підскочили одразу на 10,6%
Із продуктів за рік подешевшали лише фрукти - на 3,9%.
Газ, тепло і житло
Рекордні світові ціни на енергоносії загалом і зокрема на газ не оминули гаманці українців.
Хоча влада запевняє, що платіжки не повинні зрости, офіційна статистика свідчить, що у жовтні цього року оплата житла була на 18,8% більшою, ніж у жовтні минулого року.
Це сталося через подорожчання газу на 47,2% та електроенергії на 26,5%.
Через подорожчання пального зросли і ціни на проїзд - в автотранспорті на 16,6%, залізницею - на 12,1%.
Із непродовольчих товарів від жовтня минулого року подешевшали на 5% одяг та взуття.
Загалом від початку цього року ціни на споживчі товари в Україні зросли на 8,5%.
жовтень 2021 до жовтня 2020 р.р.
57,4%соняшникова олія
48,3%цукор
47,2%газ