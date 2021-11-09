Жовто-синя дорожнеча. "Золота" олія і "блакитне" паливо диктують ріст цін в Україні

45 хвилин(и) тому

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В Україні у рік рекордного врожаю перші дві позиції у списку товарів, ціни на які зросли найбільше, посідають харчі. І лише третє місце за газом.

За даними Державної служби статистики, не дешева і без того соняшникова олія за рік - від врожаю до врожаю - подорожчала в Україні майже на 60%.

При цьому Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. Тому ціни на полицях українських магазинів дуже залежать від того, що відбувається на світових ринках. А там ціни на рослинну олію також зростають найшвидшими темпами. Лише за жовтень вони зросли на 10% і нині на рекордному рівні.

Це принесе додаткові доходи виробникам та експортерам олії, а відтак, й більше валюти та доходів у бюджет. Проте для гаманців людей дорожча олія означає більші витрати.

Втім, якщо порівнювати жовтневі ціни на олію із вересневими, то вона навіть подешевшала - на 1,6%.

На другому місці за темпами зростання - цукор, який у жовтні цього року коштує у півтора раза більше, ніж у жовтні минулого року.

На третій позиції, якщо брати список харчів, - яйця, які проти жовтня 2020 подорожчали майже на третину.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Овочі - лідер з подорожчання у жовтні

За рік також подорожчав хліб - на 18,2%, овочі на 13,5%, м'ясо на 12,7%, макарони майже на 10%.

Разом із тим якщо брати лише жовтень, то рекордсменом у подорожчанні є овочі. Ціни на них за місяць підскочили одразу на 10,6%

Із продуктів за рік подешевшали лише фрукти - на 3,9%.

Газ, тепло і житло

Рекордні світові ціни на енергоносії загалом і зокрема на газ не оминули гаманці українців.

Хоча влада запевняє, що платіжки не повинні зрости, офіційна статистика свідчить, що у жовтні цього року оплата житла була на 18,8% більшою, ніж у жовтні минулого року.

Це сталося через подорожчання газу на 47,2% та електроенергії на 26,5%.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Через подорожчання пального більше став коштувати і проїзд у транспорті

Через подорожчання пального зросли і ціни на проїзд - в автотранспорті на 16,6%, залізницею - на 12,1%.

Із непродовольчих товарів від жовтня минулого року подешевшали на 5% одяг та взуття.

Загалом від початку цього року ціни на споживчі товари в Україні зросли на 8,5%.

Getty Що подорожчало найбільше? жовтень 2021 до жовтня 2020 р.р. 57,4% соняшникова олія

48,3%цукор 47,2%газ Дані Державної служби статистики