З'їв сусідських морських свинок. Як куплений собака хаскі виявився лисицею

1 година тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Cобачого самозванця згодом спіймали природоохоронці

Сім'я в Перу думала, що купила собаку, але невдовзі зрозуміла, що їм продали андську лисицю - після того, як вона почала нападати на інших тварин у їхньому районі.

Родина Сотело купила цуценя за 13 доларів у невеликому магазині в столиці Лімі, вважаючи, що це чистокровний хаскі.

Але через деякий час вони почали отримувати скарги від сусідів на свого так званого собаку на ім'я Ран-Ран.

Відтоді собачого самозванця спіймали природоохоронці.

Стало зрозуміло, що Ран-Ран не той, ким здавався, коли він почав нападати на сусідських морських свинок, курей і качок.

"Близько місяця тому сусідка сказала, що він з'їв трьох її морських свинок. А потім два-три дні тому прийшла місцева бабуся і сказала, що вона вбила її морських свинок теж", - розповіла власниця Ран-Ран Марібель Сотело агенції Reuters.

Ран-Ран виявився андською лисицею, яка має тонкі лапи, кущистий хвіст, гостроносу голову і великі вуха, але вона ближча до вовків і шакалів, ніж до лисиць.

Національна служба лісів і дикої природи Перу каже, що диких тварин часто купують торговці з районів Амазонки і незаконно продають у Лімі.