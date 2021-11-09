Криза на кордоні Польщі і Білорусі, Аляска тане і Туркменістан «без ковіду». Теленовини ВВС 09.11.21

58 хвилин(и) тому

У випуску:

Криза на кордоні Польщі та Білорусі. Тисячі мігрантів намагаються потрапити до ЄС.

Країна офіційно без ковіду. Скільки випадків коронавірусу у Туркменістані і чому про них не повідомляє влада.

Переїхати усім містечком - як на Алясці люди вимушені шукати новий дім через зміни клімату.

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