Під загрозою український кордон. Частина мігрантів вже прорвалася до Польщі

42 хвилин(и) тому

Автор фото, МЗС Польщі Підпис до фото, Двом групам мігрантів вдалося прорватися через кордон і потрапити до Польщі

Прем'єр-міністр Польщі звинуватив президента Росії Володимира Путіна у міграційній кризі на кордоні Білорусі з Польщею і попередив, що мігранти спробують потрапити до ЄС і через Україну.

"Ми усвідомлюємо ризик того, що через ущільнення кордону міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині", - заявив Моравецький під час виступу у Сеймі.

Співрозмовники ВВС News Україна в прикордонній службі розповіли, що вже Україна активно посилює прикордонні загони у межових з Білоруссю областях.

Цієї ночі дві групи мігрантів вже прорвались до Польщі.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заперечує, що переправляючи людей через кордон, він мститься Європейському Союзу за санкції.

Щонайменше дві тисячі нелегальних мігрантів застрягли на кордоні Польщі та Білорусі.

Напередодні деякі мігранти намагалися прорізати загородження з колючого дроту, яке раніше виставили польські прикордонники. Військові розганяли їх сльозогінним газом.

Автор фото, SHWAN KURD Підпис до фото, Температура опустилася нижче нуля, а люди, зокрема жінки й діти, живуть в наметах

Багато мігрантів - це молоді чоловіки, але є також жінки та діти, переважно з Близького Сходу та Азії. Вони перебувають в наметах на території Білорусі, затиснуті між польськими прикордонниками з одного боку та білоруськими - з іншого.

Вночі температура на кордоні опустилася нижче нуля, і за останні тижні кілька людей померли.

"Нас ніхто нікуди не пускає - ні Білорусь, ні Польща", - розповів ВВС через відеодзвінок 33-річний Шван Курд з Іраку.

Він прилетів до Мінська з Багдада на початку листопада, а зараз перебуває в імпровізованому таборі за кілька метрів від польського кордону.

"Немає можливості втекти, — розповів біженець. Польща нас не пускає. Щовечора вони літають на вертольотах. Не дають спати. Ми дуже голодні. Тут немає ні води, ні їжі. Є маленькі діти, старі й жінки, і сім'ї".

Люди як "живий щит"

Виступаючи у вівторок на засіданні Сейму Матеуш Моравецький заявив, що криза, яка виникла на білорусько-польському кордоні, - це найсерйозніший замах на кордони і стабільність польської держави за останні 30 років.

За його словами, попри те, що керує мігрантським наступом на кордоні білоруський лідер Олександр Лукашенко, але його "організовують з Москви, його організатором є президент Путін".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На кордоні є діти та старші люди

Польський прем'єр звинуватив російського та білоруського лідерів у спробі дестабілізувати Європейський Союз, до якого обидві країни не входять, дозволяючи мігрантам через Білорусь в'їжджати до ЄС.

Пан Моравецький назвав ситуацію "новим типом війни, у якій людей використовують як живий щит", і сказав, що Польща має справу з "виставою", яка має на меті створити хаос в ЄС.

Польща стягнула до кордону додаткові війська та попередила про можливу збройну ескалацію, побоюючись, що Білорусь може спробувати спровокувати інцидент.

Що робить Україна?

Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", - розповів він РБК-Україна.

Єнін зазначив, що зараз ділянка українсько-білоруського кордону посилюється людьми, технікою та спеціальними засобами, зокрема безпілотниками, та службовими собаками, щоби за потреби стримати потік мігрантів.

Кордон України та Білорусі має понад тисячу кілометрів. Там немає жодних парканів, як на кордоні Польщі та білорусі.

Прорив кордону

Минулої ночі дві великі групи нелегальних мігрантів прорвали паркан й потрапили до Польщі з території Білорусі. Про це повідомило польське радіо з посиланням на прикордонну службу.

За повідомленням, групи з щонайменше кількох десятків мігрантів силою прорвали загородження з колючого дроту на околицях Кринків та Біловежі.

Частину з них польські прикордонники затримали та повернули назад за кордон, інших - досі шукають.

Автор фото, Polska Policja/Twitter

У Польщі, Литві та Латвії, які входять до ЄС, за останні місяці збільшується кількість людей, які намагаються нелегально в'їхати в їхні країни з Білорусі. Напередодні Литва оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

ЄС, НАТО та США звинувачують Білорусь у координації сплеску мігрантів. Європейська комісія звинуватила Лукашенка у тому, що він заманює мігрантів брехливими обіцянками легкого в'їзду до ЄС які є частиною "нелюдських, гангстерських методів".

Брюссель каже, що його дії є відплатою за санкції ЄС, які були введені після його переобрання та подальшого придушення масових протестів.

Активісти кажуть, що мігрантів використовують як пішаків у політичній грі між Білоруссю та її сусідами з ЄС.

Що каже Білорусь?

В інтерв'ю білоруському державному інформаційному агентству Лукашенко сказав, що хоче уникнути будь-якої військової ескалації на кордоні, яка може втягнути Росію в конфлікт.

Автор фото, Polish Ministry Of Defence

Лукашенко твердить, що він "не божевільний" і знав, про що йдеться. Водночас він твердить, "ми не станемо на коліна".

Міноборони Білорусі звинуватило Варшаву в порушенні домовленостей після того, як Польща перекинула тисячі військових до кордону.

Білорусь наполягає, що мігранти приїжджають до них на законних підставах і що вона просто "гостинна країна".

Росія високо оцінила "відповідальне" ставлення Білорусі з прикордонним конфліктом і сказала, що уважно стежить за ситуацією.