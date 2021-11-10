Місто мрії "вбило" українця. Подробиці трагедії у Празі й поневіряння родини

Катерина Палаг

для ВВС News Україна

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похід до нічного клубу в Празі закінчився для українського заробітчанина фатально

У чеській лікарні помер український заробітчанин, якого ще 11 жовтня у Празі вдарив охоронець нічного клубу.

Майже місяць чеські медики боролися за його життя, однак до тями українець так і не прийшов.

Українське посольство тільки позавчора включилось в роботу, бо не знало про ситуацію. А поліція досі не затримала можливого вбивцю.

Дружина загиблого Павла Ратова Світлана терміново виїхала до Чехії.

У коментарі BBC News Україна жінка розповіла, що зараз залучає усі свої сили, аби зібрати необхідні 1800 євро для перевезення тіла чоловіка на батьківщину - містечко Стрий, що на Львівщині.

Мріяв про Прагу

Ужгородка Світлана Ратова пригадує, що востаннє її Павло приїздив додому влітку цього року. Після кількох років роботи в Польщі 18 липня знову вирушив на заробітки, але цього разу до Чехії.

Чоловік працював будівельником, зароблені кошти відкладав на втілення сімейної мрії.

Автор фото, Світлана Ратова/Facebook Підпис до фото, Світлана та Павло Ратови у Празі

"Якось ми туристами приїхали до Праги і закохалися в це місто, розповідає дружина загиблого, - ми мріяли придбати власне житло і залишитися тут назавжди", - розповіла жінка.

Ввечері 11 жовтня Світлані Ратовій зателефонував напарник її чоловіка - Сергій. Він повідомив, що Павла госпіталізували із травмою голови, він без свідомості.

"Я сподівалася на його одужання, на момент дзвінка його вже прооперували і давали хороші шанси на відновлення, хоча череп і мав тріщину" - розповідає дружина загиблого українця.

"Ми просто зайшли в нічний клуб"

У ніч з 10 на 11 жовтня Павло разом із двома напарниками-українцями вирішив пройтися вечірньою Прагою.

Автор фото, Світлана Ратова

Дорогою зайшли до місцевого нічного клубу Goldfingers (у перекладі з англійської - "золоті пальчики" - ред.), що розташований у середмісті столиці.

"Ми там раніше ніколи не були, біля входу нас запросили промоутери, казали, що вхід безкоштовний", - розповідає ВВС News Україна напарник загиблого Сергій.

"Нам не сподобалася ані атмосфера закладу, ані музика. Прогортали меню і вирішили піти звідти геть", - додає Сергій.

За словами чоловіка, він першим попрямував до виходу, дорогою зайшов до гардероба. За кілька хвилин почув крики: "Забирайтесь геть, погані українці!"

Коли вже вибіг до входу у заклад, побачив Павла з кров'ю на голові, чоловік лежав на землі.

За словами Сергія, охоронець виштовхував його напарників за межі приміщення, від одного з ударів Павло впав та розбив голову.

Автор фото, goldfingers.cz Підпис до фото, Фото з офіційної сторінки клубу

"Коли охоронці побачили, що перегнули палицю із силою, вони повернулися до закладу, пригадує Сергій, - лише один з них згодом виніс вологі серветки та паперові рушники. У той час я вже викликав поліцію та швидку".

"Це сталося за межами нашого клубу"

Празький заклад Goldfingers позиціонує себе як стрип-клуб, що вперше відчинив свої двері у 1995 році "і досі займає перше місце серед усіх нічних клубів Праги" - вказано на сторінці закладу у Facebook.

Адміністрація стрип-бару у коментарі BBC News Україна повідомила, що "знають про цю ситуацію, яка сталася за межами клубу". Додавши, що охоронець є вже колишнім співробітником, а колектив "дуже шкодує про цей випадок".

"Goldfingers рішуче відмежовується від подібної поведінки і тісно співпрацює з місцевими правоохоронними органами", - зазначили у закладі.

"Про інцидент дізналися запізно"

Тим часом на офіційному сайті чеської поліції жодної інформації про хід розслідування поки що немає.

Як повідомив ВВС News Україна посол України у Чехії Євген Перебийніс, вони вже направили звернення до правоохоронців з проханням надати повну інформацію про обставини інциденту.

Посол каже, що про інцидент, який трапився ще у жовтні, дізналися запізно. Від тамтешньої поліції повідомлень вчасно не отримали, а дружина та брат загиблого Павла Ратова до них звернулися лише цього тижня. Після цього дипломати одразу ж включились в роботу.

Нині "справа перебуває на особливому контролі консульського відділу", - запевнив пан Перебийніс.

Автор фото, Євген Перебийніс Підпис до фото, Справа перебуває на особливому контролі консульського відділу, каже Євген Перебийніс

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Зібрати гроші на транспортування тіла Павла Ратова допомагають друзі та рідні.

Раніше дружина закидала, що посольство не допомагало.

"Її слова про те, що консульство відмовилося надати допомогу, стосуються того, що консульство не має можливості оплатити перевезення тіла. Як правило це роблять самі родичі", - вказує посол України.

Він стверджує, що посольство надає допомогу дружині та брату загиблого з оформленням перевезення тіла в Україну і вирішенням інших логістичних проблем.

У Чехії Світлана перебуває вже три тижні: організовує перевезення тіла, оформлює документи та паралельно проводить власне розслідування смерті Павла.

"У чеській поліції нам розповіли, що з початку 2021 року у цьому барі зафіксували вже сім подібних випадків, а охоронець, який наніс тілесні ушкодження, кілька разів притягався до відповідальності", - розповідає Світлана.

А ще додає, що охоронця, який міг вбити її чоловіка, досі не затримали і він на свободі. Про це зі слів поліції їй передав найнятий адвокат.

Адвоката Світлана знайшла сама, коли її чоловік ще перебував у лікарні. За адвокатський супровід справи Світлані необхідно було заплатити 5 тисяч крон (6 тисяч гривень). Щоправда, грошей адвокат так і не взяв, бо ж результатів поки що немає.

Автор фото, Павел Ратов/Facebook

У ритуальній службі українці повідомили, що "зелене світло" на перевезення тіла через кордон у митниці дали на п'ятницю, 12 листопада.

Якщо все вдасться, поховають Павла Ратова вже цієї суботи, на міському кладовищі в Стрию.