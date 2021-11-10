У Києві школи поки не відкриють, а у лікарні та крематорій - черги

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Києві черги за довідками про смерть і в крематорій, каже мер

Київ переживає погіршення епідемічної ситуації, черги вишикувалися не лише у лікарні, але й на поховання померлих. Про це розповів мер Віталій Кличко.

"Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші - поховати", - сказав він на терміновому брифінгу в середу.

"У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій. У нас черги зі швидких у приймальних відділеннях лікарень", - додав Кличко.

За словами мера, у Києві також госпіталізують все більше дітей з діагнозом коронавірус. У столичних лікарнях 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Четверо з них - у реанімаціях.

"Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - сказав Віталій Кличко.

Мер закликав жителів столиці не відвідувати публічні місця без нагальної потреби і не користуватися громадським транспортом, а також вакцинуватися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Києві пункт вакцинації відкрили в Патріаршому соборі УГКЦ

Київ залишається в п'ятірці лідерів за кількістю хворих. Попереду Дніпропетровська, Харківська, Полтавська та Одеська області.

9 листопада у столиці зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки. Госпіталізували понад пів тисячі хворих, за добу одужали близько тисячі людей.

За минулу добу в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 816 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 696 осіб, повідомило міністерство охорони здоров'я.