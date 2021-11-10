Загинув ще один брат покійного мера Кривого Рогу. Померли троє братів за три місяці

15 хвилин(и) тому

Автор фото, pixabay

У Кривому Розі знайшли повішеним у власному будинку чоловіка. За даними місцевої поліції, це Борис Павлов - двоюрідний брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим в серпні.

Раніше, у жовтні, помер рідний брат Павлова - Андрій Павлов. Поліція назвала попередньою причиною смерті отруєння алкоголем.

Про смерть Бориса Павлова повідомляє Громадське та Українська правда з посиланням на місцевих правоохоронців.

За словами речниці поліції Дніпропетровської області Ганни Старчевської, у поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила його повішеним у будинку близько 14.00.

Обставини смерті зараз встановлюють, тіло вже направили на судово-медичну експертизу, повідомляють у правоохоронних органах.

Передсмертної записки на місці трагедії не знайшли.

За даними ЗМІ, чоловік важко хворів.

Смерть мера та його брата

Автор фото, Костянтин Павлов

Лише три місяці тому - в серпні цього року - мертвим знайшли 48-річного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Тіло чоловіка із вогнепальним пораненням було на веранді його власного будинку.

Речник Національної поліції Артем Шевченко підтвердив BBC News Україна, що "є ознаки самогубства, але реєстрація в ЄРДР буде як вбивство, стаття 115 Кримінального кодексу".

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Пізніше поліція підтвердила, що не розглядає версію про вбивство, лише самогубство або доведення до самогубства.

"Характер поранення вказує на те, що постріл був здійснений з близької відстані, а камери не зафіксували сторонніх людей в будинку", - сказав заступник начальника головного управління Нацполіціі в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.

Два місяці потому поліція повідомила про смерть 44-річного криворіжця Андрія Павлова - брата покійного мера.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - повідомляє поліція.

На тілі чоловіка не було ознак насильницької смерті.