Нобелівська лауреатка Малала вийшла заміж. Раніше вона була проти шлюбів

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Malin Fezehai Підпис до фото, Малала Юсуфзай написала в твіттері, що це був "дорогоцінний день" у її житті

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай пов'язала себе шлюбом зі своїм партнером Ассером Маліком під час ісламської церемонії в Бірмінгемі.

Під час церемонії, що має назву ніках, наречений і наречена погоджуються одружитися.

24-річна активістка сказала, що це був "дорогоцінний день" у її житті.

Пакистанська активістка за права жінок переїхала до Британії після того, як у 2012 році таліби поцілили їй у голову.

"Ми з Ассером узяли шлюб, щоб бути партнерами на все життя", - написала вона у Твіттері у вівторок і зазначила, що вони провели невелику церемонію ніках зі своєю родиною.

"Ми раді вирушити разом у подальшу подорож", - додала вона.

Автор фото, Malin Fezehai Підпис до фото, Фото з церемонії

Малалі, якій зараз 24, було 15 років, коли вона стала мішенню талібів у Пакистані за те, що виступала за право дівчат на освіту.

Вона вижила після нападу, під час якого бойовик сів у її шкільний автобус і відкрив вогонь, поранивши двох її шкільних друзів, а також Малалу.

Після того, як вона одужала від майже смертельних травм, вона з родиною переїхали до Бірмінгема, який вона пізніше назвала "другим домом".

У 17 років вона стала наймолодшою людиною, яка отримала Нобелівську премію миру. Вона продовжила навчання в Оксфордському університеті і стала провідною борчинею за права людини.

Після закінчення навчання Малала закликала посилити підтримку афганських біженців, підписала контракт з Apple TV+ на виробництво документальних фільмів і з'явилася на обкладинці британського Vogue, продовжуючи працювати над покращенням доступу дівчат до освіти.

Автор фото, Malin Fezehai

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Хоча церемонія ніках це не є юридично зобов'язальним контрактом, вона є першим кроком в ісламському шлюбі.

Часто проводять ще одну окрему приватну церемонію, втім активістка не зазначила, чи мала пара окрему цивільну церемонію.

Раніше Малала критично висловлювалась щодо шлюбу.

В інтерв'ю Vogue в липні вона сказала: "Я досі не розумію, чому люди повинні одружуватися".

"Якщо ти хочеш мати у своєму житті людину, чому ти маєш підписувати документи про шлюб, чому це не може бути просто партнерством?" - зазначала вона.

"Моя мама казала: "Не смій такого говорити! Ти маєш вийти заміж, шлюб - це прекрасно".