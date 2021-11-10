РНБО щодо можливої ескалації на кордоні з Білоруссю: сил і засобів для відповіді достатньо

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Рада національної безпеки та оборони розглянула ситуацію щодо можливої небезпеки від кризи з мігрантами на кордоні між Польщею та Білоруссю.

РНБО ухвалила рішення, проте воно лишається секретним.

"Вчора відбулась нарада в Міноборони. Заслухали стан справ і доповідь президенту. Мав доповідь керівник МВС, міністр оборони і брав участь головний прикордонник. Ухвалили відповідне рішення", - заявив Данілов.

Він наголосив, що всі відомства отримали вказівки, які оформлять в нормативно-правові акти і всі будуть їх виконувати.

На питання, якщо мігранти спробують прорвати український з Білоруссю, яке відбулось на межі з Польщею, то відповідь буде жорсткоюю.

"Алгоритм дій у такому разі буде адекватним, сил і засобів буде більш ніж достатньо", - заявив пан Данілов.

Також він розкритикував німецьких політиків, які запропонували переправити цих мігрантів до України.

Криза на кордоні

Засідання РНБО відбулось на тліміграційної кризи, яка виникла на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою. Там зібралися близько двох тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки, які мріють потрапити до ЄС.

Влада Польщі, Литви та ЄС звинувачують Білорусь в організації кризи на кордонах.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заперечує, що переправляючи людей через кордон, він мститься Європейському Союзу за санкції.

Співрозмовники ВВС News Україна в прикордонній службі розповіли, що Україна вже активно посилює прикордонні загони у межових з Білоруссю областях.

Тим часом представник правлячої партії у Німеччини запропонував розмістити мігрантів з білоруського кордону в Україні на час розгляду їхніх прохань про притулок.

Автор фото, Reuters

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Влітку цього року на кордонах Білорусі з Литвою та Польщею виникла міграційна криза. Тисячі мігрантів з Близького Сходу та Африки намагаються через території цих країн потрапити до Німеччини.

Принаймні частина мігрантів аргументує своє бажання потрапити до ЄС безробіттям на батьківщині.

Влада Польщі та Литви звинуватила в організації кризи Олександра Лукашенка. Литовська влада назвала мігрантів "знаряддям гібридної агресії" Білорусі.

У жовтні ЄС звинуватив Білорусь в авіаперевезеннях мігрантів з Іраку та інших країн Близького Сходу, які мріють потрапити до Європи.

2 вересня надзвичайний стан на кордоні запровадила Польща. Цього тижня польська поліція мусила застосувати сльозогінний газ проти мігрантів, які штурмували колючий дріт на кордоні за допомогою колод.

Мігранти на білоруському кордоні живуть в наметах та за мінусової температури гріються за допомогою розведення багать. Серед них є жінки та маленькі діти.

9 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив президента Росії Володимира Путіна у міграційній кризі на кордоні Білорусі з Польщею і попередив, що мігранти спробують потрапити до ЄС і через Україну.

"Ми усвідомлюємо ризик того, що через ущільнення кордону міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині", - заявив Моравецький під час виступу у Сеймі.

Того ж дня вперше за 30 років запровадила надзвичайний стан Литва.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Серед мігрантів є жінки та маленькі діти

У Німеччині пропонують розмістити мігрантів в Україні

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід, який є речником партії з зовнішньої політики, запропонував тимчасово розмісти в Україні мігрантів з кордону Білорусі з ЄС. Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Очікується, що саме лідер соціал-демократів Олаф Шольц найближчим часом сформує уряд, який прийде на зміну 16-річному правлінню Ангели Меркель.

Нільс Шмід пропонує залучити до розв'язання кризи Україну і розмістити там мігрантів, поки не будуть вирішені питання надання їм притулку.

Він також закликав заборонити посадку та зліт літакам білоруських авіакомпаній, які перевозили мігрантів до Білорусі.

На це вже відреагував секретар РНБО.

"В нас на засіданні РНБО ми розглядали цю заяву пана Шміда, в нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти по 2, по 3, по 5 до себе додому. І в Бундестазі кабінети є, хай беруть їх до себе", - заявив Данілов.

"З якого переляку ми маємо брати їх до себе, коли німці мають про них піклуватися. Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що нам з цього приводу робити. Така пропозиція прозвучала, я не жартую. Саме соціал-демократам". - додав Данілов.