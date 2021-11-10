NASA перенесла повернення людини на місяць на 2025 рік
Американське космічне агентство NASA вирішило перенести на рік перший за останні кілька десятиліть політ людини на Місяць. Через проблеми з фінансуванням та судовими позовами місія "Артеміда-3" (Artemis-3) вирушить на супутник Землі у 2025, а не 2024, як планувалося раніше.
Експерти й раніше припускали, що NASA не зможе виконати завдання щодо відправки людей на Місяць у 2024 році, але голова агентства Білл Нельсон офіційно підтвердив це лише зараз.
"NASA вважає своїм пріоритетом якнайшвидше і безпечніше повернення на Місяць. Однак з урахуванням недавніх судових позовів та інших чинників перша посадка людини за програмою "Артеміда" навряд чи відбудеться раніше 2025 року", - сказав Нельсон на пресконференції.
Судовий позов, про який говорить керівник NASA, подав Джефф Безос - засновник Amazon та компанії Blue Origin. Він вимагав скасувати рішення американського космічного агентства про контракт на створення корабля для посадки на Місяць вартістю 2,9 млрд доларів з компанією SpaceX іншого мільярдера Ілона Маска.
Безос каже, що, за умовами тендеру, NASA мало доручити будівництво апарату не одній, а кільком компаніям - при цьому Blue Origin розробив власний проєкт місячного модуля разом з трьома іншими фірмами.
Минулого тижня федеральний суд відмовив Безосу в задоволенні позову, і як пояснює Нельсон, NASA довелося витратити на цей розгляд майже сім місяців. А це не сприяло виконанню плану відправлення місії у 2024 році.
Проте ще важливішою причиною перенесення польоту "Артеміди" з екіпажем стало недостатнє фінансування програми конгресом США.
Перші три польоти "Артеміди"
Після рішення суду стало зрозуміло, що перша з 1972 року посадка людини на Місяць відбудеться на вдосконаленій версії корабля Starship компанії SpaceX Ілона Маска. Наразі цей апарат проходить випробування на космодромі в Техасі.
Але на місячну орбіту екіпаж доставить гігантська ракета-носій Space Launch System (SLS) та корабель "Оріон", з якого астронавти перейдуть у місячний посадковий модуль виробництва SpaceX.
Перший тестовий політ SLS та "Оріона" без екіпажу на борту має відбутися вже у лютому 2022 року - це і буде перша місія програми "Артеміда". Очікується, що протягом тритижневого польоту космічний корабель здійснить політ навколо Місяця.
За словами Нельсона, перший політ астронавтів до Місяця відбудеться 2024 року в рамках місії "Артеміда-2" - втім, цього разу вони не висадяться на поверхню супутника, а лише вийдуть на його орбіту.
У 2025 році "Артеміда-3" має вперше більш ніж за півстоліття доставити людину на Місяць. Астронавти мають висадитися на Південний полюс.
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Кінець подкаст
Однією з причин, через які NASA обрало саме цю точку, стали величезні запаси льоду в кратерах, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Передбачається, що лід у майбутньому можна буде використовувати для виробництва палива просто на Місяці - це дозволить знизити вартість польоту, оскільки тоді паливо не треба буде доставляти з Землі.
За планом NASA, у складі місії "Артеміда-3" буде щонайменше одна жінка, у майбутньому на Місяць також має вирушити перший представник населення США з іншим кольором шкіри.
До цього на Місяці побували 12 американських астронавтів, які літали під час програми "Аполлон".