NASA перенесла повернення людини на місяць на 2025 рік

31 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Для посадки людини на Місяць використають модуль на основі корабля Starship компанії SpaceX

Американське космічне агентство NASA вирішило перенести на рік перший за останні кілька десятиліть політ людини на Місяць. Через проблеми з фінансуванням та судовими позовами місія "Артеміда-3" (Artemis-3) вирушить на супутник Землі у 2025, а не 2024, як планувалося раніше.

Експерти й раніше припускали, що NASA не зможе виконати завдання щодо відправки людей на Місяць у 2024 році, але голова агентства Білл Нельсон офіційно підтвердив це лише зараз.

"NASA вважає своїм пріоритетом якнайшвидше і безпечніше повернення на Місяць. Однак з урахуванням недавніх судових позовів та інших чинників перша посадка людини за програмою "Артеміда" навряд чи відбудеться раніше 2025 року", - сказав Нельсон на пресконференції.

Судовий позов, про який говорить керівник NASA, подав Джефф Безос - засновник Amazon та компанії Blue Origin. Він вимагав скасувати рішення американського космічного агентства про контракт на створення корабля для посадки на Місяць вартістю 2,9 млрд доларів з компанією SpaceX іншого мільярдера Ілона Маска.

Безос каже, що, за умовами тендеру, NASA мало доручити будівництво апарату не одній, а кільком компаніям - при цьому Blue Origin розробив власний проєкт місячного модуля разом з трьома іншими фірмами.

Минулого тижня федеральний суд відмовив Безосу в задоволенні позову, і як пояснює Нельсон, NASA довелося витратити на цей розгляд майже сім місяців. А це не сприяло виконанню плану відправлення місії у 2024 році.

Проте ще важливішою причиною перенесення польоту "Артеміди" з екіпажем стало недостатнє фінансування програми конгресом США.

Перші три польоти "Артеміди"

Після рішення суду стало зрозуміло, що перша з 1972 року посадка людини на Місяць відбудеться на вдосконаленій версії корабля Starship компанії SpaceX Ілона Маска. Наразі цей апарат проходить випробування на космодромі в Техасі.

Автор фото, NASA Підпис до фото, На місячну орбіту астронавтів доправить гігантська ракета НАСА SLS

Але на місячну орбіту екіпаж доставить гігантська ракета-носій Space Launch System (SLS) та корабель "Оріон", з якого астронавти перейдуть у місячний посадковий модуль виробництва SpaceX.

Перший тестовий політ SLS та "Оріона" без екіпажу на борту має відбутися вже у лютому 2022 року - це і буде перша місія програми "Артеміда". Очікується, що протягом тритижневого польоту космічний корабель здійснить політ навколо Місяця.

За словами Нельсона, перший політ астронавтів до Місяця відбудеться 2024 року в рамках місії "Артеміда-2" - втім, цього разу вони не висадяться на поверхню супутника, а лише вийдуть на його орбіту.

У 2025 році "Артеміда-3" має вперше більш ніж за півстоліття доставити людину на Місяць. Астронавти мають висадитися на Південний полюс.

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Однією з причин, через які NASA обрало саме цю точку, стали величезні запаси льоду в кратерах, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Передбачається, що лід у майбутньому можна буде використовувати для виробництва палива просто на Місяці - це дозволить знизити вартість польоту, оскільки тоді паливо не треба буде доставляти з Землі.

За планом NASA, у складі місії "Артеміда-3" буде щонайменше одна жінка, у майбутньому на Місяць також має вирушити перший представник населення США з іншим кольором шкіри.

До цього на Місяці побували 12 американських астронавтів, які літали під час програми "Аполлон".