Мігранти сподіваються прорватися з Білорусі до Польщі
Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею стає дедалі гарячішою.
Варшава посилила охорону території 15 тис. військовими.
Тим часом до Мінська продовжують прибувати літаки з Близького Сходу та Африки із мігрантами на борту. Ці люди їдуть до Білорусі в надії легко перетнути білорусько-польський кордон і потрапити до ЄС. Саме це їм обіцяє режим Лукашенка.
Утім вже на кордоні мігранти, багато хто з малими дітьми, з'ясовують, що їх ніхто до Євросоюзу не пускає.
Єврокомісія називає Лукашенка гангстером і звинувачує в нелюдській поведінці. У Брюсселі вважають, що так Лукашенко мститься за санкції, які ЄС запровадив через порушення прав людини.
Варшава ж бачить у ситуації з мігрантами руку Москви.
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