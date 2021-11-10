Мігранти сподіваються прорватися з Білорусі до Польщі

54 хвилин(и) тому

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею стає дедалі гарячішою.

Варшава посилила охорону території 15 тис. військовими.

Тим часом до Мінська продовжують прибувати літаки з Близького Сходу та Африки із мігрантами на борту. Ці люди їдуть до Білорусі в надії легко перетнути білорусько-польський кордон і потрапити до ЄС. Саме це їм обіцяє режим Лукашенка.

Утім вже на кордоні мігранти, багато хто з малими дітьми, з'ясовують, що їх ніхто до Євросоюзу не пускає.

Єврокомісія називає Лукашенка гангстером і звинувачує в нелюдській поведінці. У Брюсселі вважають, що так Лукашенко мститься за санкції, які ЄС запровадив через порушення прав людини.

Варшава ж бачить у ситуації з мігрантами руку Москви.