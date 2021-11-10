У Японії машиніст судиться з компанією через хвилинну затримку і штраф у пів долара

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Японська залізниця відома своєю пунктуальністю

Машиніст японського поїзда судиться зі своїм роботодавцем після того, як йому вирахували з зарплати 56 єн ($0,49) за те, що він спричинив коротку затримку в знаменитій своєю пунктуальністю залізничній системі країни.

Компанія JR West оштрафувала чоловіка після затримки потяга на хвилину у червні 2020 року.

Там стверджують, що під час цієї затримки працівник не виконував свою роботу.

Натомість співробітник вимагає 2,2 мільйона єн ($19 407) відшкодування за душевні страждання, які спричинило рішення компанії.

За даними японського сайту Soranews24, працівник мав спрямувати порожній потяг до станції Окаяма на півдні країни, де його б замінив інший машиніст. Проте він прибув не на ту платформу.

На той час, коли він усвідомив помилку і помчав на правильну платформу, передача потяга від одного машиніста до іншого затрималася на дві хвилини, що врешті призвело до хвилинної затримки відправлення, а також хвилинної затримки у розміщенні потяга в депо.

JR West спочатку вирахувала з зарплати чоловіка 85 єн ($0,75), але пізніше погодилася зменшити штраф до 56 єн після того, як водій передав справу до Управління інспекції трудових стандартів Окаями.

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Однак працівник відмовився погодитися з таким штрафом та стверджував, що затримка не спричинила порушень розкладу руху та не завдала шкоди пасажирам, оскільки під час інциденту потяг був порожнім.

Але компанія стверджує, що застосувала принцип "немає роботи, немає оплати", як це було б у випадку пізнього прибуття співробітника на роботу або відсутності з незрозумілої причини.

У березні водій передав свою справу до окружного суду Окаями, де тепер він вимагає відшкодування збитків.

Японська залізнична система відома своєю надійністю та пунктуальністю. У 2017 році залізнична компанія перепросила пасажирів після того, як один з її потягів рушив зі станції на 20 секунд раніше.

А якщо поїзд затримується більше ніж на п'ять хвилин, пасажирам видають довідку, яку вони можуть використовувати як доказ запізнення не зі своєї провини.