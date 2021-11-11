Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

1 година тому

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Своє рішення він пояснив незгодою з політикою уряду щодо підпорядкування держкіно та виділення бюджетних коштів на культуру.

"Забрати держкіно у міністерства культури та інформполітики і передати його в управління кабміну - нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують - не мій концепт та цінності", - написав він у Facebook.

На думку Ткаченка, уряд не діє згідно з "європейською концепцією реформи", в рамках якої службам та агентствам, які відповідають за політику щодо певних галузей культури, передають дедалі більше операційних функцій.

Також він висловив незгоду з обсягом запланованих на 2022 рік бюджетних коштів для культури.

"Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення, і фінальна сума для мене неприйнятні", - наголосив Ткаченко.

Ткаченко каже, що виконав приблизно 50% власної програми на посаді. Серед власних досягнень він називає програму "Мандруй Україною", початок реставрації 57 об'єктів культурної спадщини в рамках "Великої реставрації", збільшення на 35% бюджетного фінансування культури та креативних індустрій у 2020-2021 роках, створення центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Про можливу відставку Олександра Ткаченка деякі українські ЗМІ писали останні пів року.

Олександр Ткаченко до призначення міністром деякий час працював депутатом Ради від "Слуги народу", а у команду президента прийшов з посади гендиректора телеканалу "1+1".

У липні телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила Ткаченка в расизмі, через те, що він кілька років тому нібито відмовив їй в кастингу на посаду через колір шкіри. Олександр Ткаченко тоді заперечив, що колір шкіри має для нього якесь значення.

А тривалий конфлікт в національній академії образотворчих мистецтв та архітектури продемонстрував, в якому кризовому стані перебуває мистецька освіта в Україні, підпорядкована Мінкультури та інформаційної політики.