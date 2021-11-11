Зеленський: Від ковіду за два дні померло більше ніж за два роки війни

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Сайт президента України

Президент Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися.

Відповідне відеозвернення офіс президента оприлюднив ввечері 10 листопада.

Президент нагадав, що вакцинація в 11 разів зменшує ризик смерті від ковіду, а також суттєво знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Він зазначив, що 93% українців, які захворіли на ковід останнім часом, невакциновані, а 65% - не отримали жодної дози вакцини.

"Що об'єднувало вчора більшість померлих від ковіду в Україні? Всі вони невакциновані", - підкреслив Зеленський.

"Ми готові до всього і забезпечені всім, - додав він. - Медична система готова як ніколи. Але не треба перевіряти це на собі".

За його словами, зараз Україна має в розпорядженні 10 млн доз вакцин та може робити по 400 тис. щеплень за добу.

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"За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили вдесятеро більше ніж за два роки війни", - підкреслив президент.

"У мирних містах без будь-якого ворога вмираєте сотнями, тисячами. Не від кулі чи снаряду, а просто тому що не хочете вакцинуватись", - дорікнув Зеленський.

В останні два місяці в Україні стабільно зростає кількість хворих. Щодня фіксують понад 20 тис. нових випадків захворювання, помирає по 600-800 людей на добу.