Пол Радд став найсексуальнішим актором року. Його дружина була шокована
Журнал People визнав найсексуальнішим чоловіком у 2021 році актора Пола Радда. Фото зірки всесвіту супергероїв Marvel прикрасило обкладинку видання.
Як зазначає People, про 52-річного актора кажуть, що він добрий, самокритичний, привітний, працьовитий, але сексуальність "трохи не його коник".
"Цілком усвідомлюю, що коли люди чують, що обрали мене, вони кажуть: "Що?" - поділився враженнями актор з виданням. - Це не фальшива скромність. Є стільки людей, які заслуговують на це більше ніж я".
Втім видання переконане - саме за таку скромність, а також за "чудові зелені очі та невимушену посмішку" в актора "роками закохуються глядачі".
Відтак лише цього року він бере участь у серіалі "Психіатр по сусідству" (The Shrink Next Door) та одній з найдорожчих голлівудських франшиз "Мисливці за привидами: З того світу" (Ghostbusters: Afterlife).
Попри те, що Радд став суперзіркою, він наполягає, що найбільш щасливий вдома зі своєю 53-річною дружиною Джулі, з якою прожив у шлюбі вже 18 років, та дітьми - 17-річним Джеком, 12-річною Дарбі.
"Коли я думаю про себе, я бачу себе чоловіком та батьком, як я і є, - каже він. - Я просто проводжу час зі своєю сім'єю, коли не працюю. Це те, що мені подобається найбільше".
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Кінець подкаст
Дружина актора була єдиною, кому він завчасно розповів про своє нове звання.
"Вона була приголомшена, - каже він. - Але ви знаєте, вона була дуже милою щодо цього. Після хихикання та першого шоку вона сказала: "О, вони все правильно зрозуміли". І це було дуже мило. Вона, мабуть, не сказала правду, але що ще вона може сказати?"
Тепер, коли він офіційно сексуальний, Радд очікує, що його життя "сильно зміниться".
"Тепер я сподіваюся, що мене нарешті запросять на якісь з цих сексуальних обідів з Клуні, Піттом та Б. Джорданом", - жартує актор.
Пол Радд знявся у багатьох відомих голлівудських стрічках, наприклад, "Сорокалітній незайманий", "Трошки вагітна".
Одна з найбільш популярних ролей - супергерой Скотт Ленг або Людина-мураха у всесвіті Marvel.