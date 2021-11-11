Леросу оголосили підозру через "фак" Зеленському в Раді. Загрожує в'язниця

31 хвилин(и) тому

Депутату Верховної Ради Гео Леросу, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", вручили підозру "за грубе порушення громадського порядку в сесійній залі" парламенту. Про це йдеться в повідомленні державного бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що 4 листопада Лерос "образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави".

Коли ж йому вимкнули мікрофон, "показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення".

"У діях депутата чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи", - пише ДБР.

За порушення громадського порядку депутату загрожує штраф до 68 тис. гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Депутат у фейсбуці підтвердив, що йому вручили підозру. Та іронізує, що його хочуть "посадити за показаний середній палець".

"У мене є питанням до всіх: скільки разів Зеленський показав кожному з нас фак, коли продав Україну олігархам? … Коли ГПУ, ДБР, суди та інша частина правоохоронної системи стали каральним департаментом режиму Зеленського?" - написав він.

Автор фото, Гео Лерос

"Я буду наполягати на слідчому експерименті: зібрати Верховну Раду та президента, щоб знову повторити жест!" - заявив депутат.

Він також назвав ці дії абсурдними та свавільними.

4 листопада Лерос емоційно виступав з трибуни парламенту у присутності президента Зеленського. Коли йому вимкнули мікрофон до закінчення промови, він показав у бік лідера держави середній палець.

Хто такий Лерос?

Гео Лерос пройшов до парламенту як депутат від пропрезидентської політсили "Слуга народу", але вже у 2020 році він вступив у конфлікт з керівництвом держави.

У березні 2020-го Лерос оприлюднив у фейсбуці відео, де нібито брат керівника офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює питання призначення на різні державні посади.

28 серпня стало відомо, про підпал автівки Лероса - поліція розслідує справу.

Після цього Лерос неодноразово критикував офіс президента та особисто Зеленського. У вересні 2020 року його вигнали з фракції "Слуга народу".