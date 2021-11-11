Російському "Аерофлоту" і Turkish Airlines загрожують санкції через мігрантів із Білорусі

1 година тому

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Євросоюз може запровадити санкції проти російської авіакомпанії "Аерофлот", повідомила агенція Bloomberg.

Офіційно поки що обговорюють можливість запровадити санкції проти неназваних авіакомпаній у відповідь на міграційну кризу, в якій Польща звинувачує не лише Білорусь, а й Росію.

"Аерофлот" відкидає підозри у масовому перевезенні мігрантів до Білорусі.

Що дізнався Bloomberg

Євросоюз обговорює можливість включити авіакомпанії, у тому числі російський "Аерофлот" та турецьку Turkish Airlines, до нового пакету санкцій щодо Білорусі.

Підставою для них стануть звинувачення у підбурюванні до торгівлі людьми, розповів медіа на умовах анонімності європейський чиновник, знайомий з такими планами.

За словами співрозмовника агентства, санкції може оголосити Євросоюз на початку грудня спільно з США та, можливо, Британією.

На відкритті торгів у четвер акції "Аерофлоту" подешевшали на 2,4%, зазначає Інтерфакс.

Реакція "Аерофлоту" та Кремля

Інформація про участь чи сприяння "Аерофлоту" в організації масового перевезення мігрантів до Білорусі не відповідає дійсності, заявили в четвер в авіакомпанії.

Там визнають, що повідомлення про санкції можуть негативно вплинути на діяльність компанії, "Аерофлот" залишає за собою право на судовий захист.

"Наша авіакомпанія не виконує регулярних рейсів до міст Іраку та Сирії, а також Стамбул - Мінськ. Чартерні рейси за вказаними напрямками також не виконуються", - йдеться у заяві.

Раніше джерело, близьке до авіакомпанії, повідомило РБК, що "Аерофлот" не літає до країн, з яких традиційно йде потік біженців. За його словами, на Близькому Сході авіакомпанія літає до Єгипту, Ізраїлю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

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Представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи новину Bloomberg, запропонував журналістам "сподіватися на те, що такі шалені ідеї живуть лише у таких інформаційних вкиданнях".

"Навіть якщо якісь авіакомпанії це роблять, це аж ніяк не суперечить жодним міжнародним нормам", - додав Пєсков.

"У разі введення санкцій проти "Аерофлоту" Росія може розглянути питання про заборону польотів західних авіакомпаній через територію нашої країни", - заявив заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров.

В очікуванні санкцій

Влада Мінська направляє тисячі мігрантів, більшість з яких потрапили до Білорусі повітряними шляхами, до польського кордону, звідки багато хто прагне потрапити до Західної Європи, нагадує Bloomberg.

Про те, що ЄС і США не відкидають можливості введення санкцій проти авіакомпаній, які доставляють мігрантів із близькосхідних країн на територію Білорусі, напередодні заявила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зробила це після зустрічі з президентом США Джо Байденом і не уточнювала назви авіакомпаній.

"Ми повинні захистити наші демократії від такої цинічної геополітичної гри", - заявила вона журналістам на галявині біля Білого дому.

За її словами, США також готують санкції, які набудуть чинності на початку грудня.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок звинуватив у міграційній кризі на білорусько-польському кордоні президента Росії Володимира Путіна, назвавши Олександра Лукашенка виконавцем його волі.

У Кремлі назвали його заяву безвідповідальною та неприйнятною.

Автор фото, SHWAN KURD Підпис до фото, Температура опустилася нижче нуля, а люди, зокрема жінки й діти, живуть в наметах

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Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з Путіним попросила вплинути на Лукашенка у зв'язку з ситуацією з біженцями на білоруському кордоні.

"Експлуатація мігрантів білоруським режимом у боротьбі проти ЄС нелюдська і абсолютно неприйнятна", - заявила Меркель.

Путін у відповідь запропонував ЄС "налагодити обговорення проблем" безпосередньо з Мінськом. За словами офіційного представника ЄС, Путін та Меркель мають незабаром знову поговорити, пише Bloomberg.

Країни Євросоюзу планують додати торгівлю людьми як нову категорію, в рамках якої можуть застосовувати санкції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що санкції можуть зачепити білоруську державну авіакомпанію "Белавіа". Видання Politico у контексті очікуваних санкцій напередодні згадувало не лише "Аерофлот" та Turkish Airlines, а й російські "ЮТейр" та Nordwind Airlines, а також FlyDubai з ОАЕ.

Німецький таблоїд Bild у понеділок стверджував, що "Аерофлот" та Turkish Airlines залучені у перевезенні мігрантів з Білорусі до Німеччини. Видання посилалося на джерела у силових відомствах. За його оцінкою, за останні шість тижнів до Німеччини через Білорусь прибули понад 6 тисяч біженців.

Громадяни Ірану, Іраку та Сирії можуть потрапити через Росію до Білорусі тільки з російськими транзитними візами, з 1 жовтня через Москву до Мінська з Бейрута потрапили лише 19 авіапасажирів, заявили в четвер в "Аерофлоті".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На кордоні Білорусі та ЄС є діти та старші люди

У вівторок Turkish Airlines заявила, що її рейси до Мінська "в жодному разі не сприяють нелегальному імміграційному руху".

"Звинувачення у ЗМІ безпідставні", - йшлося у заяві.

Щотижня в Мінськ прибувають близько 40 літаків зі Стамбула, Дамаска та Дубая, зазначає РБК.

У понеділок тисячі мігрантів у Білорусі вирушили в напрямку польського кордону і стали табором біля дротяної загороди, за якою перебувають польські військові. Напередодні польські прикордонники повідомляли про припинення спроб прориву кордону.

У вересні стало відомо, що ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти Мінська. Очікується, що він торкнеться осіб та компаній, відповідальних за переправляння мігрантів із країн Близького Сходу, Африки та Азії до ЄС через територію Білорусі.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять новий пакет санкцій на засіданні у Брюсселі 15 листопада. Їх можуть схвалити, якщо всі 27 держав об'єднання зможуть домовитися про всі деталі, пише DW.