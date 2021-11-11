Рейтинг Зеленського і партії "Слуга народу" впав ще більше

45 хвилин(и) тому

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Якби вибори відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 21,8% українців серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 4-9 листопада.

У опитуванні, проведеному методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, взяли участь 5000 українців. Похибка не перевищує 1,5%.

Зеленський досі очолює президентський рейтинг, але це чергове опитування, яке показує поступове зниження електоральної підтримки.

Якщо в середині вересня за Зеленського готові були проголосувати 33,3% опитаних, то опитування Центру Разумкова за 14-20 жовтня показало підтримку на рівні 26%, а опитування КМІС за 15-18 жовтня - 24,7%.

Підпис до фото, Динаміка електоральної підтримки Зеленського, відповідно до даних групи "Рейтинг"

Загалом рейтинг кандидатів у президенти серед українців, які визначилися з вибором та підуть на вибори, за свіжим опитуванням "Рейтингу", виглядав би так:

Володимир Зеленський - 21,8%

Петро Порошенко - 14,5%

Юрій Бойко - 11%

Юлія Тимошенко - 10,8%

Дмитро Разумков - 8,8%

Євген Мураєв - 6,4%

Ігор Смешко - 6,2%

Володимир Гройсман - 5,7%

Олег Ляшко - 4,0%

Андрій Садовий - 2,6%

Олег Тягнибок - 2,4%

Віталій Кличко - 1,7%

"Слуга народу" втрачає позиції

Відповідно до опитування, досі у лідерах партія "Слуга народу". Її готові підтримати 17,3% опитаних, які визначилися з вибором і збираються йти на вибори.

Партія також показує зниження електоральної підтримки. У вересні за неї готові були проголосувати понад 26% опитаних.

Але політсила досі залишається на першому місці, хоча опитування КМІС за 15-18 жовтня вперше показало, що президентська партія ділить перше місце, поступившись на кілька десятих відсотка партії "Європейська солідарність".

Підпис до фото, Динаміка електоральної підтримки партії "Слуга народу", відповідно до даних групи "Рейтинг"

Загалом, якби вибори відбулися найближчим часом, рейтинг партій, за свіжим опитуванням "Рейтингу", виглядав би так:

"Слуга народу" - 17,3%

"Європейська солідарність" - 14,0%

"Батьківщина" - 12,2%

"Опозиційна платформа - За життя" - 11,0%

Партія Дмитра Разумкова - 6,8% (такої ще не існує - Ред.)

"Сила і честь" (лідер Ігор Смешко) - 5,8%

"Українська стратегія Гройсмана" - 5,2%

"Наші" Євгена Мураєва - 4,9%

Радикальна партія - 4,8%

ВО "Свобода" - 3,3%

Партія Шарія - 3,2%

"УДАР Віталія Кличка" - 3,1%

"За майбутнє" (лідер Ігор Палиця) - 2,1%

"Самопоміч" - 1,7%

"Голос" - 1,4%

"Наш край" - 1,1%.