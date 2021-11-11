Найбільш передчасні пологи. Малюк народився на 21 тижні вагітності та вижив

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Автор фото, UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM Підпис до фото, Кертіс Мінс народився на 19 тижнів раніше за визначений термін

В американському штаті Алабама офіційно зареєстрували найбільш недоношену дитину в історії. Кертіс Мінс народився минулого року на терміні 21 тиждень та один день із масою тіла 420 грамів.

Хлопчику вже рік і чотири місяці, але у Книзі рекордів Гіннеса запис про нього з'явився лише зараз.

Зазвичай вагітність триває 40 тижнів, але Кертіс та його сестра Касія з'явилися на світ практично на половині терміну.

Дітей поклали в реанімацію. Дівчинка померла через день після народження.

Кертісу лікарі давали менш ніж 1% шансів на виживання. Те, що трапилося далі, навіть медики називають дивом.

Автор фото, UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM Підпис до фото, Кертіс з мамою Мішель Батлер та лікарем Браяном Сімсом, який спостерігав за дитиною з моменту пологів

Через три місяці хлопчика відключили від апарату штучної вентиляції легень, а у квітні цього року його виписали з лікарні, де він провів 275 днів.

За словами медиків, за цей час провели велику роботу, аж до того, що дитину, яка майже рік харчувалася через трубочку, треба було навчити самостійно жувати та ковтати.

"Можливість забрати Кертіса додому, де на нього чекали мої старші діти, - найбільш незабутній момент мого життя", - сказала мати хлопчика Мішель Батлер.

Кертісу все ще потрібна киснева підтримка та трубочка для харчування, але загалом лікарі високо оцінюють стан його здоров'я.

Автор фото, UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM Підпис до фото, Так Кертіс виглядає сьогодні

Попередній рекорд немовляти, що передчасно народилося та вижило, поступається показникам Кертіса лише на 24 години. За місяць до Кертіса в штаті Вісконсин на світ з'явився Річард Гатчинсон на терміні 21 тиждень та два дні.

Автор фото, UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM Підпис до фото, Рекорд Кертіса тепер офіційно включили до Книги рекордів Гіннеса

До цього рекорд не могли побити 34 роки, відколи на світ народилося немовля в Канаді на терміні 21 тиждень та п'ять днів.