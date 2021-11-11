Українець-кінематографіст подав до суду на Болдвіна через загибель Галини Гатчинс

3 годин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, 63-річний українець Сергій Свєтной, який керував командою освітлювачів на фільмуванні Rust, каже про недбалість членів знімальної групи, яка призвела до загибелі Галини Гатчинс

Керівник команди освітлювачів на зйомках вестерну Rust Сергій Свєтной подав позов до суду Лос-Анджелеса через стрілянину на знімальному майданчику, внаслідок якої загинула операторка Галина Гатчинс.

Він, як і Гатчинс, українець.

Відповідачі за позовом - близько двох десятків членів знімальної групи, зокрема, актор Алек Болдвін, який вистрілив у Гатчинс, помічник режисера Девід Голлс, який видав Болдвіну пістолет, а також Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит.

Сергій Свєтной стверджує, що куля, яка вбила його подругу Галину Гатчинс, мало не зачепила його самого. На думку позивача, причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за безпеку зброї, що використовувалася під час фільмування.

Під час пресконференції Сергій Свєтной розповів, що за кілька днів до трагедії, яка сталася на зйомках Rust, він бачив залишену без нагляду реквізитну зброю у багнюці. За його словами, він сказав про це відповідальним за реквізит членам знімальної групи.

21 жовтня Алек Болдвін на знімальному майданчику Rust вистрілив у бік Галини Гатчинс з пістолета, який йому видали, помилково оголосивши незарядженим. Гатчинс загинула, режисер Джоел Соуза, який стояв за нею, отримав поранення.

Девід Голлс, за словами свідків, передаючи Болдвіну реквізитний пістолет, сказав, що він не є зарядженим. Голлс пізніше розповів слідчим, що повністю не перевірив барабан револьвера перед тим, як видати його актору.

Відповідальна за реквізит Ханна Гутьєррес-Рід заявила слідчим, що не знає, як бойовий патрон опинився у пістолеті на знімальному майданчику. За її словами, зброя на зйомках зберігалася в сейфі, до якого був доступ лише у кількох людей.

Раніше шериф округу Санта-Фе, де проводили зйомки і сталася трагедія, заявляв, що говорити про пред'явлення звинувачень зарано, проте явно мала місце недбалість при поводженні зі зброєю.

Інші члени знімальної групи також критикували заходи безпеки, а Сергій Свєтной на своїй сторінці у Facebook писав, що трагедія сталася через недогляд та непрофесіоналізм.

Після трагічного інциденту голлівудські кінематографісти підписали відкритий лист, у якому вимагали заборонити справжню вогнепальну зброю на зйомках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2019 році журнал American Cinematographer назвав Галину Гатчинс майбутньою зіркою американського кіно

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63-річний українець Сергій Свєтной - друг Галини Гатчинс. За його словами, вони були знайомі багато років та разом працювали на зйомках дев'яти фільмів.

Коли на знімальному майданчику пролунав постріл, Свєтной, за його словами, кинувся на допомогу до Галини Гатчинс і тримав її голову в той момент, коли вона вмирала. Свєтной також розповів про важкий емоційний стан після стрілянини на знімальному майданчику та загибелі операторки.

Поки що ніхто з відповідачів за позовом не прокоментував заяви Сергія Свєтного та його рішення звернутися до суду.